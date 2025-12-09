盼立院速審查「這2議案」！卓榮泰嘆：中配修法不應花太多時間

即時中心／黃于庭、陳治甬報導

《財政收支劃分法》爭議多時，行政院日前針對該法部分條文修正提出覆議案，不過最終藍白仍聯手以人數優勢，59票反對、50票贊成否決該案。行政院事後強硬表態，窒礙難行的法律「不會也不能執行」；此舉卻引來藍白不滿，指稱院長卓榮泰為「土皇帝」。對此，卓今（9）日反擊，立法院此刻有兩件最重要的事情，讓國家能夠好好發展。

卓榮泰表示，現在立法院最重要的兩件事，其一為趕快審查明年中央政府總算，此事攸關全國人民，明年能否讓政府順利施政，好好國家發展、照護人民最關鍵的一筆預算。

接著，卓榮泰也喊話，盡快審查「防衛韌性特別條例」，這兩件事情一個關係人民，一個則關係到國家主權及安全。他無奈地說，立法院步步進逼、層層圍堵，提出許多現在不應該花這麼多時間討論的議案，像是《國籍法》、中配入籍6改4，「行政院心心念念、最在意的，也是明年能否順利執行」。

行政院長卓榮泰。（圖／民視新聞）

卓榮泰強調，很多國家重大建設會依序進行，但如果沒有中央政府總預算，那所說的都成為一種想法而已，不能成為一種做法。因此他呼籲，只要好好審議中央預算，行政無所不能談，人民能得到照顧，國家持續發展主權，保障安全、勇敢捍衛，「就是如此，沒有其他要求」。

