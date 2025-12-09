盼立院速審2關鍵法案 卓榮泰：其餘議題願坐下來談

（中央社記者曾筠庭、曾智怡台北9日電）財劃法修法陷僵局，藍白擬追究責任。行政院長卓榮泰今天表示，立法院目前最重要工作，應是盡速審查明年度中央政府總預算，以及完成強化防衛韌性特別條例與特別預算審查，這關乎到政府施政、人民權益與國家主權安全，是當前最急迫的事情，只要這2項關鍵法案能先處理，其餘議題行政院都願意坐下來談，「沒有什麼不能談」。

商業總會今天舉辦「行政院長與商業領袖座談會」，卓榮泰會前受訪表示，立院目前最重要的2項工作，首先，盡速審查明年度中央政府總預算，這關乎政府施政能否延續以及國家發展能否推動，也是攸關人民權益的基礎工程；第2，盡快完成強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案與特別預算審查，這牽涉國家主權與安全，同樣至關重要。

他表示，立法院近期「步步進逼、層層圍堵」，將大量時間消耗在國籍法修法、陸配六改四等並非當前急迫的議案上，反而讓真正影響明年施政推動的關鍵法案遲遲無法向前。

卓榮泰說，政府重大建設都已規劃在前，但若未通過中央政府總預算，所有政策將只能停留在紙上，無法落實。他強調，只要總預算與防衛相關法案先行處理，其他議題都可協商，行政院態度開放。

卓榮泰表示，行政院的目標很單純，就是保障人民、推動國家發展、維護主權與國家安全，「就是這麼簡單，沒有其他要求」。（編輯：潘羿菁）1141209