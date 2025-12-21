盼精進小橘書 專家建議參考星國手冊 更圖像化、納「跑躲報」口訣

新加坡民防手冊大量使用圖像化說明，被視為改版參考範例。（圖／SCDF、TVBS）

遇到無差別攻擊該怎麼辦？專家呼籲，我們現有的全民安全指引，俗稱的「小橘書」，未來精進版本，可考慮納入英國的「跑、躲、報」救命口訣，並借鏡新加坡民防手冊，運用大量「圖像化」的諮詢，並納入如何應對恐攻。於此同時，市議員周一將提案連署應比照天災，呼籲台北市政府發布「重大治安細胞簡訊」。

新加坡民防手冊大量使用圖像化說明，被視為改版參考範例。（圖／SCDF、TVBS）

面對持刀或槍械攻擊，英國警方推廣的「跑、躲、說（報）」三原則被視為保命關鍵：「一旦確定安全路線就跑，若無法移動則尋找掩蔽躲藏。」不過，檢視台灣現行的全民安全指引（俗稱小橘書），雖然第12和13頁涉及毒化物災害、大量出血、CPR及搬運傷患等實用內容，但在應對無差別攻擊的立即反應上，似乎缺乏明確指引。

對此，專家建議小橘書2.0版本應進行精進。淡江大學戰略所副教授林穎佑說：「對於中共對我們的威脅，大家或多或少都有一些認識或了解，但是在緊急情況下的反應，回歸到個人的反應時，是否有一些簡單、好記，可以立即應用的概念。」

除了英國的口訣，專家也建議參考新加坡的民防手冊。新加坡雖無天災與戰爭威脅，但民防手冊已更新至第九版，長達106頁中，有15頁專門介紹應對恐怖攻擊，包括化學、生物攻擊應變，甚至特別提醒在爆炸事故中切勿使用電子通訊產品，以免引發二度爆炸。更重要的是，手冊採用大量圖像化設計。淡江大學戰略所副教授林穎佑說：「圖像比文字更適合用來表述，就如同家具組裝或一些說明書的方式，這其實能夠幫助所有的民眾。」

此外，針對重大治安事件的即時通報機制，民進黨台北市議員洪健益週一將發起提案連署，要求台北市政府比照美國、南韓等國前例，針對重大攻擊事件發送「細胞簡訊」。內容應包含呼籲民眾遠離、敘述嫌犯特徵以及報警指引。

參考美韓經驗，發送細胞簡訊可助民眾掌握嫌犯特徵與位置。（圖／TVBS）

針對中央與地方權責劃分問題，民進黨台北市議員洪健益說：「在這個時候，不分中央或地方，畢竟台北市在這個時候，也可以有因應的相關預算，在資金充足的前提下，與所有的電信公司商討，未來事件發生時，是否可以區域性地發送細胞簡訊。」

立法院內政委員會週一也變更議程，將針對社會治安維護檢討與強化全社會防衛韌性進行討論，期盼透過制度精進，提升民眾面對危機的應變能力。

