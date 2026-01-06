盼終結23年傅氏王朝！媒體人何啟聖投入國民黨花蓮縣長初選 喊話「救黨、救花蓮」

媒體人何啟聖宣布參加國民黨2026花蓮縣長初選。（本刊資料照）

花蓮縣長徐榛蔚任期屆滿，今年底將卸任交棒，她和國民黨花蓮縣立委傅崐萁長年在花蓮執政，被稱做「傅氏王朝」，也被戲稱花蓮王、花蓮后，儘管徐榛蔚即將下台，但與他們親近的吉安鄉長游淑貞已表態要參選下屆縣長，外界認為是要延續傅家在花蓮的影響力。致理科技大學教授、媒體人何啟聖5日突宣布，要投入國民黨花蓮縣長初選，並將參選宣言親自到國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室，放話要「打開花蓮、終結王朝」。

批傅家把持花蓮23年 傷害國民黨與台灣民主

61歲的何啟聖曾任新聞主播、政論節目主持人，現為致理科大教授，也是1111人力銀行行銷開發部總經理兼發言人，昨他以〈打開花蓮 終結王朝 一份為民主而戰的宣言〉為題，宣布要參選國民黨花蓮縣長初選，他點名國民黨立院黨團總召傅崐萁，「在民主時代，一個地方若長期被稱為『王國』，那不是地方的榮耀，而是民主的恥辱。」

何啟聖指出，傅崐萁和徐榛蔚夫婦輪流掌控花蓮縣政與政治資源長達23年，形同家族輪替、權力世襲，如今甚至毫不避諱的規劃由吉安鄉長游淑貞接班，彷彿花蓮的未來都在「傅氏王朝」政治家族的行事曆，「而這樣的形象，不啻是對我中國國民黨宣稱銳意革新的嘲諷，更是對台灣民主發展上的嚴重戕害。」他要做的是打開花蓮，讓陽光照進來。

細數傅崐萁黑歷史！ 徐巧芯曾批「國民黨的病毒」

何啟聖強調，傅崐萁不是偶有爭議，而是一整套反覆出現、彼此呼應的敗行劣跡。他細數傅崐萁夫婦的罪狀，包括內線交易、操縱股市遭判刑定讞並入獄服刑；在花蓮主政期間，又爆發理想大地土地交易的鉅額利益爭議；地震重建善款與公款，屢遭質疑挪作個人政治行銷使用，甚而有捐款人要求退還善款。

傅崐萁還踐踏市場公平、打壓善盡監督職責的黨籍縣議員，更曾以「假離婚」方式進行權力布局，甚至還涉及性騷擾女性媒體主管，「部分案件未獲起訴，但司法結果不等於政治清白，道德責任不會因此消失。」何啟聖說，諷刺的是，傅崐萁回到中國國民黨後，他在黨內中央委員選舉中即遭徐巧芯具名檢舉涉及賄選，卻在黨中央曲意維護下不了了之，「這也正是為什麼，連黨內同志金溥聰、徐巧芯、鍾沛君等都曾直言傅崐萁是『國民黨的病毒』不是辱罵，而是政治判斷：只要這樣的人仍在權力核心，改革就不可能被社會相信。」

金溥聰、徐巧芯等人當年曾為傅崐萁黨籍案召開記者會，並控傅是「國民黨內的病毒」。（本刊資料照）

何啟聖痛批傅崐萁曾輕率地將刑事爭議、司法案件說成是從政過程中「理所當然的配件」，認為這樣的話語是在向社會傳遞一個極其危險的訊息：「清廉，不再是基本要求；守法，不再是政治加分；承擔責任，反而成了可被嘲諷的天真。這正是為什麼，傅崐萁不只是爭議人物，而是一種錯誤政治文化的象徵。」

何啟聖要求國民黨公平初選 盼花蓮擺脫傅氏王朝

何啟聖表示，這是整個政黨必須共同承擔的政治負擔，「我要的不是鬥爭，是制度」，他公開要求中國國民黨，花蓮縣長提名，必須舉辦公開、公平、具競爭性的初選，而不是為任何家族背書，不是為任何既定接班鋪路，而是讓所有具有民意基礎、具有政治正當性的人，站在同一個制度起跑線上。

何啟聖也主張這場初選除了要納入傅家屬意的接班人游淑貞，也應該納入有意重回國民黨、卻被排斥，而在地方享有聲望的花蓮縣議長張峻，以及認同國民黨、願意參選的所有同志。希望藉著公平的初選產生真正符合民意的國民黨候選人，才能讓花蓮真正從「人治」走回「民主」，掙脫「傅氏王朝」的掌控，重回花蓮人的手中，不要再玩來路不明的黨內參考式民調那一套「宮廷政治」的把戲。

何啟聖坦言自己不是花蓮人，但要為了花蓮人站出來，去年「鏟子超人」用行動證明花蓮不姓「傅」，不應被一家一室所堰塞，更喊話投入初選是為了「救黨、救花蓮、救民主」。

