即時中心／潘柏廷報導

行政院長卓榮泰昨（15）日下午宣布不予副署藍白再修版《財劃法》，而總統賴清德當天晚間發表錄影談話，並指出在野黨將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（16）日受訪強調，其表達談話顯然對於時局感到憂心，也希望賴清德能再進行院際調解權，更希望立法院韓國瑜能夠一起參與，「不然他沒有出席，就是沒有出息」。





針對政院昨日拍板不副署《財劃法》，賴清德當天晚間發表錄影談話中，就直接痛批在野黨正在加速推動的濫權立法，並認為這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

廣告 廣告

對此，鍾佳濱今日受訪表示，台灣一直以來為世界各國稱許是一個有民主自由法治的國家，然而將近一年多來，國會由國民黨、民眾黨挾國會多數濫權、擴權，甚至多項法令被憲法法庭宣告違憲。

鍾佳濱直指，但國會多數仍然不知修正，加速推動各項濫權、擴權法案；由於憲法法庭被癱瘓，只有由行政院以不副署的方式，讓這個失速列車用手剎車止住。

快新聞／盼總統再開院際協調 鍾佳濱大酸韓國瑜：沒出席就是沒出息

總統賴清德指出，立法院強行通過《財劃法》與反年金改革相關修法，恐造成財政失衡、年金提早破產及重大國政停擺，危及民主憲政與國家安全。（圖／總統府提供）

因此，鍾佳濱認為，賴清德做為國家元首、憲法最後的捍衛者，其表達談話顯然對於時局感到憂心，也希望握有國會多數的在野黨能夠就此打住，勿讓國家落入萬劫不復的深淵，「我想總統這番談話頗有深意，也希望接下來總統是否動用《憲法》43條院際調解權，也希望韓院長到時候能夠一起參與，了解總統希望各院能坐下來談」。

最後，鍾佳濱也強調，不然韓國瑜宣稱沒得到黨團授權，就沒出席，但其實在今年總統也在2月10日邀請五院院長一起參加院際協商，當時韓國瑜也出席，因此賴清德發表這樣的談話，對於立法院有所期許，也對韓國瑜能夠未來正式在院際協商與總統共同調解憲政機關彼此的爭議，「不然他沒有出席，就是沒有出息」。

原文出處：快新聞／盼總統再開院際調解 鍾佳濱喊話韓國瑜：沒出席就是沒出息

更多民視新聞報導

卓榮泰拍板不副署！民進黨團力挺政院 沈伯洋妙喻1事說明

黃國昌稱不副署號召上街 綠嗆可憐又可悲：不倒閣又要人民擔責任

憲政首例！政院不副署財劃法 林志潔感動：謝謝卓榮泰的承擔

