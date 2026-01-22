盼總預算付委 阮昭雄對藍白溫情喊話

▲阮昭雄赴立法院協商總預算先行動支，受訪時細數藍營執政重大建設，對藍白溫情喊話。（圖／記者陳威叡攝，2026.01.22）

[NOWnews今日新聞] 行政院副秘書長阮昭雄今（22）日下午與部會赴立法院協商中央政府總預算先行動支，會前阮昭雄坦言，總預算至今沒付委有點離譜了，這也創下民主憲政體制上面的首例，更細數藍營執政縣市的重大建設都無法進行，這都是不縣民與市民所樂見，向藍白疾呼「可以把我視為是一個溫情的喊話」。

阮昭雄受訪時表示，行政院的立場就是希望立法院能夠儘速將中央政府總預算案付委，這是一個非常堅定的立場，而在野所提出先行動支的內容與項目，其實都是從中央政府總預算裡面所羅列出來的，也就是說，如果立法院能儘速將中央政府總預算付委的話，所提的相關項目跟內容也都可以動支了。

對於總預算至今仍未付委審查，阮昭雄坦言這有點離譜了，也就是說，如果再持續下去的話，已創下我們民主憲政體制上面的首例，這部分是國人所不願看到的。再者，每筆預算都是整體性、一貫性的，該如何過去審理過去已經有慣例也有制度。

阮昭雄細數藍營縣市的重大建設，像都是國民黨籍立委的桃園市，鐵路將無法地下化；在花蓮跟台東，花東地區鐵路雙軌也將無法進行；謝龍介要參選市長的台南，鐵路地下化也無法啟動，這都是所有的縣民跟市民都不願樂見的，「當作我在溫情喊話」。

阮昭雄說，另朝野立委非常關心的老農津貼、國民年金的調高，也都因為總預算案沒有通過而無法進行追加預算，這些都是福國利民的政策，每項政策都不可以落後。所以再次呼籲，盼共同努力，將總預算案儘速付委、儘速通過，這是行政院的立場跟看法。

