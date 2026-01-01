即時中心／梁博超報導

面對2026年政局展望，行政院長卓榮泰今（1）日表示，他期盼中央政府總預算、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例及預算、行政院版財政收支劃分法草案等，能請立法院儘速付委審議；同時中選會新人事案儘速行使同意權，期望能藉此展開朝野互動新模式。卓榮泰也希望國會凡事合法合憲，以人民為依歸，為國家而團結。

卓榮泰在出席元旦總統府前升旗典禮後，在臉書發文表示，他自己在前往典禮的路上，心中不停的禱念。首先他要感謝國軍官兵、海巡弟兄姊妹的守護，中華民國國旗始終冉冉升起、勇敢前行，「民主、和平、繁榮」將永遠與國人同在。

廣告 廣告

迎向新年曙光，卓榮泰也說出自己衷心的願望。他表示，期盼今年的中央政府總預算、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例及預算、行政院版財政收支劃分法草案等，請立法院儘速付委審議；另外中選會新人事案，也請立院儘速行使同意權。期望藉此展開朝野互動新模式，建立共識、加強合作。

另外卓榮泰也提到，包括軍人待遇條例、警察人員人事條例、公教人員退休相關法律，既然憲法法庭恢復正常運作，將來就依照釋憲結果，「該怎麼辦就怎麼辦。」

至於老農年金等福利津貼、兒少未來教育發展帳戶，卓榮泰則表示，行政院已具體研議多時，將多聽取各方意見，只要合於民主程序、實質充分討論、兼顧財政永續，行政院當與立法院協商溝通，均衡國人生活品質。

最後卓榮泰更拜託，希望國會不再提出違反憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律的各種法案，凡事合法合憲，以人民為依歸，為國家而團結。「新的一年、新的合作！新的一年、全速前進！」

原文出處：快新聞／盼總預算、國防特別條例儘速審議 卓榮泰：希望國會凡事合法合憲

更多民視新聞報導

2016後首次！鄭麗文以國民黨主席身分出席府前升旗 與韓國瑜嗨玩自拍

元旦也來亂！中國派20機艦、8公務船及2空飄氣球擾台

高捷跨年夜逼近30萬人次 2025年日均運量創歷史新高

