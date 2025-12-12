盼美日菲「呂宋經濟走廊」串連台灣 林佳龍：提升第一島鏈合作

林佳龍今日受訪表示，台菲經濟走廊將串連呂宋經濟走廊，將第一島鏈擴及成支持安全的經濟層面聯盟。（劉宇捷攝）

台灣與日本不僅交流甚密，近期更在台日第三國投資委員會上，討論雙方如何共同前往第三國投資，特別是菲律賓及太平洋地區。林佳龍表示，台灣與菲律賓已同步推動「台菲經濟走廊」，若台日合作，把美、日、菲「呂宋經濟走廊」與台灣串連起來，如此便可讓第一島鏈從地緣政治上的防衛合作，提升為支持安全的經濟面韌性合作。

外交部長林佳龍今日接受「官我什麼事」專訪時表示，日台交流協會會長隅修三來訪期間，雙方召開兩場重點會議，包括經貿會議以及第三國投資委員會。其中，第三國投資委員會聚焦台日如何共同前往第三國投資，以菲律賓及太平洋地區為主要合作方向。

廣告 廣告

他表示，日本、美國跟菲律賓有「呂宋經濟走廊」，這是三國元首宣布的計畫，從拜登到現在川普政府也繼續延續；而我們台灣跟菲律賓也在推動「台菲經濟走廊」，未來的人流物流金流、交通流、資訊流，逐步把台菲整合成一個類似的共同市場。

林佳龍說明，為促進與台灣的互動，菲律賓近期主動推動多項重要改革，包括對台實施免簽證、兩國財政部長見證簽署避免雙重課稅協定，以及鬆綁雙邊往來限制。特別是在全球供應鏈調整、中國投資外移與相關關稅議題下，菲律賓正成為新一波台商布局的重要選項。

同時，日本企業在菲律賓具備深厚投資基礎，雙方可在此形成互補，推動台日共同導入投資計畫。他強調，把「呂宋經濟走廊」跟「台菲經濟走廊」串連起來，這讓第一島鏈就不只是一個地緣政治上所謂安全的一個合作，而是有經濟、科技、貿易上的合作，這也形成另外一種支持安全的經濟面韌性。

至於台日經濟夥伴協定（EPA），林佳龍表示，雙方已持續討論相關議題，將視台日合作進程與區域經貿架構調整，持續評估推動時機。他強調，台日共享民主價值與高度互補的產業鏈結構，推動EPA對彼此都有正面效益，未來將循序深化合作、加強制度性對話。

【看原文連結】