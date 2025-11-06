盼育兒補助再升級 嘉市議員建議推「童萌卡」

嘉義市議員郭定緯建議市府應效法彰化縣推出「童萌卡」／陳致愷翻攝





物價上漲導致育兒壓力增大，嘉義市議員郭定緯今（6日）質詢指出，儘管嘉義市生育津貼已提高至3萬元，並積極增設托嬰中心、提供多項育兒支持服務，許多家庭仍面臨「生得起、養不起」的現實挑戰，建議市府應效法彰化縣推出「童萌卡」，讓育兒補助再升級。

郭定緯表示，現今萬物齊漲，但工資漲幅遠跟不上物價，有市民朋友向他陳情「小孩1歲，每個月奶粉、尿布、早療課程加托育開銷就快3萬」，他認為「生得起是一回事，養得起才是關鍵。」這句話代表了許多年輕爸媽的心聲。

郭定緯建議市府參考彰化縣今年5月推出的全國首創「童萌卡」政策，該卡提供家中有1至3歲幼兒的家庭1萬元點數，可於特約商家購買嬰幼兒用品與食品，兼顧家庭支持與地方經濟活絡。

「爸媽領卡買奶粉、尿布，商家也能受惠」郭定緯說，這是讓「照顧家庭」與「刺激經濟」並行的好政策，嘉義市一直希望年輕人願意留下、願意在此成家，打造屬於嘉義的「童萌卡」不僅能減輕育兒負擔，也能讓民眾感受到政府真正站在他們身邊。

郭定緯建議，嘉義市府可先盤點幼兒人口與預算規模，並串聯在地商圈與嬰幼兒相關店家，讓補助金流回嘉義；再以數位方式發放，結合「愛嘉義App」點數系統，簡化行政流程並提升便利性。

民政處長林家緯回應，對於「童萌卡」政策已有關注，市府也認為這是值得參考的創新作法，將向彰化縣政府請益，並與各局處研議可行性。

