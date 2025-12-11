盼自己成曼德拉 柯文哲：不能成為伍子胥被仇恨永遠囚禁

民眾黨前主席柯文哲在個人Youtube推出網路節目「土城十講」。翻攝柯文哲YT頻道。



民眾黨前主席柯文哲今（12/11）晚在個人Youtube推出網路節目「土城十講」，他表示，自己對南非反種族隔離活動家曼德拉的故事印象深刻，因為一個人被關這麼久沒有被仇恨淹沒，這是有趣的題目。柯文哲也說，希望自己是曼德拉，不要變成因恨滅掉楚國的伍子胥，「不想讓仇恨永遠囚禁我自己。」

柯文哲首先笑言，被關在土城看守所時，就在想之後出來要講什麼，之所以把節目命名為「土城十講」，因為總統賴清德也有團結國家十講，不過賴只講到第四講，「我很期待他繼續講下去，因為民眾黨的民調都是靠他演講來維持。」

柯文哲接著分享看守所的生活，表示自己在裡面會喪失時間觀念，全靠一天5次供水來確認時間。他也說，自己是騎過一日雙塔的人，但被檢察官問一個下午，比騎一日雙塔還累，因為心理上承受很大壓力，後來回到北所，本來心情很沮喪，但在車上看到有人在北所門口舉牌，讓他想起一句很感動的話「只要阿北不放棄，我們就不會放棄」，但他後來發現，自己可以撐這麼久的理由是因為「只要你們不放棄，阿北就不會放棄。」

柯文哲說，自己在看守所看了超過100本書，像是南非反種族隔離活動家曼德拉所寫的《曼德拉 — 與自己對話》，他說，自己對曼德拉印象很深刻，因為曼德拉被關28年，是如何走過仇恨？或許是因為時間久了，慢慢被磨平掉，而且一個人被關這麼久沒有被仇恨淹沒，這是有趣的題目。

柯文哲感觸表示，自己一開始進北所也是很不高興，而且父親過世那段時間，心理特別煎熬。他說，自己後來讀到伍子胥的故事，伍子胥因為心中有恨，最終把楚國也滅掉，甚至把楚王拖出來鞭屍，「我希望我是曼德拉，不要變成伍子胥，因為我不想被仇愁恨永遠囚禁自己。」

柯文哲認為，台灣是多元化的社會，每個人都可以講他的意見，所以大家要學習跟不一樣的人相處，「如果你兒子都沒有那麼孝順，你怎麼會期待別人對你的意見百分之百支持？」這就是台灣社會要去學習的，就大罷免來說，現在台灣社會不是回到原點，而是變得更分裂更對立。

