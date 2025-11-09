盼落腳北士科「設分公司」 蔣萬安：輝達正在評估當中

輝達（NVIDIA）台灣總部確定落腳北士科T17、T18基地，台北市長蔣萬安希望輝達在台北市設立公司，並有一定的資本額。蔣萬安今（9）日受訪表示，已轉達這樣的想法，輝達正在評估當中。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

蔣萬安今出席電器盃節能公益路跑活動，被問及輝達案，蔣萬安說，希望輝達能決定在台北設立分公司，未來在整體營運上面，對台北市是正面的。

有關輝達總部用地處理進度，蔣萬安日前表示，程序上希望下週可以跟新壽完成合意解約的程序，目前還需要會計師審查，新壽也要召開臨時股東會。

