盼解土方之亂 政院祭擴增量能、簡化運送流程、GPS雙軌三大策略

全台「土方之亂」尚未平息，行政院今（1/29）舉行記者會說明「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」，祭出「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」三項配套，盼透過落實環境正義，邁向國土永續，為世代台灣人留下更好環境。

行政院長卓榮泰會中裁示，為解決營建剩餘土石方去化問題，並杜絕不肖業者非法棄置行為，核定「廢棄物管理及資源化行動方案」及「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，盤點陸域、海域、港區等最終去處，要求源頭減量及土方交換等做法，強化營建剩餘土石方處理方式，並要求強化清運處理機構運用GPS、衛星與無人機空拍等科技管理， 加強稽查執法，以達全程流向管理，並且促進土石方資源有效循環及妥善利用，創造產業經濟與環境保護共好。

面對現行土石方去化受阻情形，卓榮泰表示，應務實尋找合適土地來暫置土方，讓工程可以順利進行，暫置土方可銜接大型需土工程予以去化。請內政部持續推動各項策略，並請各相關部會積極落實要求所轄工程，從規劃設計就要源頭減量或土方平衡，也請交通部及經濟部加速推動填海造陸計畫，並呼籲各地方政府共同建置公有暫置場，請內政部務必與各縣市政府緊密協調，要求在農曆年前針對暫置場完成啟用程序，並訂定自治條例全力推動。

行政院秘書長張惇涵表示，行政院會花了逾一小時討論，出土量佔全國84%的六都代表，都肯定支持中央推動全流向管理政策，但政策上路難免會不適應，必須誠實面對問題、務實提出解方、踏實解決問題。張惇涵強調，土方之亂在過去，有效管理是現在，邁向永續在未來。

內政部強調，土石方是有價資源，去化過程中必須需與時俱進的納入循環經濟及再利用循環體系概念，以落實國土永續發展及確保營建產業運作穩定目標。

擴增量能部分，內政部長劉世芳指出，行政院已協調台北港14公頃、台中港5公頃、桃園科技園區6.7公頃、彰濱工業區82公頃及台南大學七股校區27公頃等處積極提供土石方暫置土地，另有關民間所提之建築基地或異地暫置部分，則可依據都市計畫及非都土地分區或用地，結合餘土計畫及建管程序，予以臨時暫置，在中央及地方的相互協助下，有效提升國內臨時暫置量能。

劉世芳表示，為簡化土石方運送機制及縮短處理時程，內政部已在1月27日正式行文給各地方政府及副知相關公（協）會，凡是可直接利用之土石方或未夾雜廢棄物等可直接利用的物料，經過專業人員簽證後，就可以從營建工地直接交易至砂石碎解洗選場、水泥廠及預拌混凝土等工廠（場）或經地方政府核准之需土工程處理，透過「A至C」直送模式，能加速土石方處理效率及去化。

另外，為提升清運量能，已依法制作業程序完成「營建剩餘土石方清除機具應裝置即時追蹤系統規範」修正開放小貨車裝設GPS系統，以符合業者在小型巷道清運土石方的實務需求。

劉世芳表示，截至昨（1/28）為止，全國裝機總申請量共有6855輛，裝機中493輛，已有6362輛可上路，加計環境部環保車機砂石專用車1633輛，共有7995輛可立即清運土石方，並考量部分縣市已自建GPS系統，後續將兼採內政部及環境部GPS系統，與地方政府自建系統雙軌並行機制，讓清運車輛服務更具彈性。

劉世芳表示，行政院跨部會協調並與各縣市政府、相關產業團體共同合作，務實面對營建剩餘土石方暫置及去化問題。政府會秉持循環經濟及國土安全與環境永續原則，確保土方管理與去化能夠有序運作，及提供長期合法土方去處，兼顧產業發展與公共利益。

