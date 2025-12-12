盼解決《財劃法》、反年改爭議 賴清德邀行政、立法、考試三院國政茶敘

賴清德邀請韓國瑜國政茶敘。 圖：張良一/攝

《財政劃分收支法》副署與否引發討論，立法院今（12）日也三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文的「反年改」法案，恐使年金提早破產。據了解，總統賴清德將於15日上午10時30分在總統府與行政院長、立法院長、考試院長進行國政茶敘，以尋求長治久安之道。據指出，目前仍在等待院長回覆。

賴清德今邀集民進黨立委一同共商國是，民進黨團幹事長鍾佳濱轉述表示，「總統考慮會請行政院長，依憲法上明文的『副署權』，來針對後續以及前面的各項法律案，到底如何因應做出準備」。民進黨政策會執行長吳思瑤則說，「不管是選擇不副署，或是不執行，都是合憲的方式」，今天並沒做出副署與否決定，但大家共識就是支持行政部門。

據了解，為因應當前守護民主憲政與健全國家財政的挑戰，促進行政、立法等部門對話，賴清德預定於15日上午，邀請行政院長、立法院長、考試院長在總統府進行國政茶敘，促進朝野和諧、社會團結，尋求長治久安之道。

據指出，賴清德有感受到民眾對於《財劃法》僵局、反年改法案，以及總預算至今仍未審查等議題感到憂心，因此邀請行政院、立法院、考試院共同會商，以促進溝通、合作。

此外，媒體報導也指，總統府秘書長潘孟安近日多次來回溝通；賴清德與立法院長韓國瑜9日同場會面時，一路交頭接耳，韓建議以茶會形式較為輕鬆。總統尊重韓的意見，總統府的邀請公文也是於11日送抵立法院及考試院。據了解，目前仍在等待院長回覆。

