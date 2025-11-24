盼財劃法盡快協商定案 鍾東錦：不確定性最糟糕

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）行政院會已通過院版財劃法修正草案，將送立院審議。苗栗縣長鍾東錦今天說，沒有各縣市獲分配明確數字，「不確定性是最糟糕的事」，盼朝野政黨不要意氣用事，盡快協商定案。

朝野針對財政收支劃分法修法不斷攻防，無黨籍苗栗縣議員蕭詠萱今天在議會總質詢，關切縣府對於院版財劃法修正草案內容是否充分掌握，包括預期增加財源、對苗栗財政結構造成的影響及因應對策等。

苗栗縣長鍾東錦答詢指出，財劃法攸關縣府施政的優先順序，「不確定性是最糟糕的事」，現在各縣市都不知道可以拿到多少錢，要如何分配在各項施政計畫，例如要買水果、菜、飯和肉，不知道會有100、200還是300元，沒有把握，等於要一直嘗試，這不是國家之福，也不是鄉親之福。

鍾東錦指出，行政院一直找縣市開會是不會有結果的，因為沒有明確的數字，比較有「眉角」的地方不肯露出來，露出來又都要用猜的，感覺遮遮掩掩。

他認為，行政院既然要提新的版本，就應該開誠布公，公告每個縣市分配的金額，大家一看就知道中央政府的心是公平還是偏袒的，大家沒話說，跟地方開會才有意義，並強調，民主政治朝野一定會輪替，地方縣市首長也會換人，應該要建立可長可久的制度，否則台灣永無寧日。

鍾東錦表示，現在台灣政治誰說了都不算，哪怕總統、行政院長說了，因為立法院在野黨人數較多，也不會算數，站在地方政府立場，還是拜託執政黨、在野黨，大家不要意氣用事，不要讓地方一直看得到肉又吃不到，希望行政院、立法院可以盡快協商定案，盡快實施，讓各縣市首長知道接下來要怎麼做。（編輯：李錫璋）1141124