盼跨越歷史往前走 柯文哲：民進黨執政18年血案沒有真相實在不想聽





電影《世紀血案》改編自「林宅血案」，不過卻遭爆料拍攝前未取得當事人林義雄先生及其家屬同意，引發外界怒火。民眾黨前黨主席柯文哲今天（8日）表示，民進黨執政至今合計已18年，到現在還對外宣稱「沒有真相」，直言「實在不想再聽」，並強調面對歷史過進快跨過去往前走，才是正確的態度。

對於媒體問及《世紀血案》未經家屬同意就翻拍、且他本身也是二二八受害者家屬，如何看待此爭議？柯文哲表示，對於歷史事件，他認為應該儘早跨過去，「重要的還是要往前看」。

柯文哲指出，從前總統陳水扁8年、蔡英文8年，到現任總統賴清德約2年，民進黨執政時間已長達18年，到現在還是大家說沒有真相，實在是不想聽。

柯文哲強調，歷史應該要往前看，並非主張遺忘歷史，但應該要趕緊做總結，台灣要繼續向前走，這也是民眾黨選擇在二二八期間舉辦「一日北高」活動原因，用正向的活動面對歷史，「我很討厭每天都搞悲情啦」，更不應消費過去的受害者；柯文哲總結，面對歷史應該是盡快跨過去往前走，才是正確的態度。

