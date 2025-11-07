盼輝達設立台北分公司 蔣萬安：產業、稅收全面提升

原定10月舉辦卻順延的台北上海雙城論壇何時登場引發關注，前一天平面媒體爆料將在12月25到27日舉行，但台北市長蔣萬安今（7）天出席行程時依舊強調「時間未定」。至於輝達海外總部設點北士科T17、18基地，蔣萬安曝光與新壽之間的合意解約，等對方董事會同意後預計下週完成，但他也拋出希望輝達在台北設立分公司簽約，更要有一定資本規模，並透露輝達正在評估中。

輝達進北士科 蔣堅持「台北設公司、一定資本額」

蔣萬安力拼北市經濟，喊話市民促進消費，如今更鎖定輝達在台北正式設立公司，蔣萬安昨日表示，希望輝達能在台北設立有一定資本的公司，而不是僅用新加坡或維京群島的分公司來與北市府對接。

由於土地法規定外國公司在台簽訂地上權契約，須符合兩國平等互惠，但輝達現今在台法人，新加坡分公司不適用，香港控股公司涉及中國太敏感，英數維京群島分公司資本額卻僅有數百萬元。蔣萬安今日表示，站在台北立場當然希望對方選擇設立台北分公司，對於整體產業、稅收都能全面提升，期盼輝達審慎評估，同時透露輝達目前正在研議中。

輝達在台設立公司現況。圖／台視新聞製圖

雙城論壇12/25登場？蔣萬安駁：還沒定、協調中

不過除了輝達，還有先前卡關的台北上海雙城論壇，有平面媒體爆料，雙城將在12月25號到27號登場，但蔣萬安依舊沒鬆口，僅回應時間還沒定，會持續跟上海協調，秉持著對等尊嚴、善意互惠的原則來舉辦，期盼能朝順利成行的方向規畫。

赴中恐被要求政治表態？梁文傑：相信蔣智慧

而外界也相當憂心，中共是否趁機要求蔣萬安政治表態，對此，陸委會副主委梁文傑表示，蔣萬安身為國民黨員，恐怕也要對「因應新階段」做表態，認為陸方可能會對此有所期望，不過仍相信蔣萬安的智慧。

