盼農曆年前完成新北市長提名 鄭麗文：提名後會與黃國昌協商

2026新北市長選戰升溫，民進黨確定提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌則表態參戰，國民黨人選引發各界關注。國民黨主席鄭麗文今(13)日表示，中央跟地方黨部針對新北市長人選積極協調跟溝通，希望在農曆年前完成提名作業。至於是否藍白合？鄭麗文則說，兩黨各自提名後，就會啟動兩黨協商、協調機制。

國民黨新北市長人選遲遲未定，包括台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然都是潛在人選。國民黨主席鄭麗文今日上午赴蔣經國逝世38週年頭寮謁陵，被媒體問到有關新北市長選戰，鄭麗文表示，中央跟地方黨部針對新北市長人選積極協調跟溝通，目前為止都還算是非常順利，有機會透過內部協調產生人選，希望在農曆年前完成提名作業。

至於藍白合的部分，鄭麗文說會與黃國昌協調，在程序上就是先完成國民黨提名，兩黨都有提名人選後，就會啟動兩黨協商、協調機制，透過協商協調機制，或者是公開的初選機制如民調等過程，來完成藍白合作、共推人選。鄭麗文強調，黨中央現在努力讓黨內提名順利完成，且推動藍白合作，目前都非常順利跟順暢。

