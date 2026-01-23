盼速審預算！ 傅崐萁批行政院造謠 張惇涵：不是謠言

台北市 / 綜合報導

行政院秘書長張惇涵今(23)日率領中選會被提名人，前往立法院拜會朝野黨團。由於這次的人事案納入藍白意見，希望能獲得立法院同意，同時張惇涵也針對總預算，期盼在野黨能盡速付委審查，更在拜會過程中，和國民黨團總召傅崐萁當場爭論了起來，傅崐萁批評行政院是造謠中心，張惇涵則回擊這些不是造謠，要傅總召不要這麼激烈，馬年就馬上來審查預算。

行政院秘書長張惇涵說：「把這個真的報告，送給民眾黨黨團，真的是報告，也請黃國昌總召跟主席放心，它不是密件，可以帶出去看。」冷不防調侃一句，行政院秘書長張惇涵率領7名中選會被提名人，趕在會期尾聲拜訪立院，尤其這回人事案納入藍白意見，不少被提名人都是藍白「老朋友」。

立院國民黨團總召傅崐萁說：「我們希望這是一個朝野合作的開始，賴清德總統什麼時候要跟國民黨，民眾黨，要來喝大和解咖啡。」但和諧氣氛稍縱即逝，傅崐萁立馬就總預算，當場和張惇涵槓上。

國民黨立院黨團總召傅崐萁說：「行政院是國內最大的造謠中心。」國民黨立院黨團總召傅崐萁VS.行政院秘書長張惇涵說：「散播這些謠言，你也要記得...，(總召，不會是謠言)，(延續性的計畫新增28億)，我們如果抽出來審查的話..，所以我們在這裡特別強調，(總召抱歉，剛剛說放馬過來，(我們不要這麼激烈)，(馬年，我們馬上來審查，好不好)。」

似乎看見一旁藍委羅智強手勢，張惇涵放緩態度但在野黨提案，就總預算內38項新興計畫先行動支，政院也盼大院再想想，行政院秘書長張惇涵說：「100題只答了兩題，如果你是學生，你要交考卷，你會只交兩題的考卷。」預算問題懸而待解，藍白再挾人數優勢，要求總統賴清德，針對1.25兆元國防特別條例，赴立法院國情報告接受立委諮詢，大和解咖啡何時能續杯，恐怕只能再等等。

