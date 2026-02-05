盼邀請中國高層來台！蕭旭岑：國民黨重返執政會重啟平等互惠交流

蕭旭岑等人4日晚間自中國返台。 圖：翻攝蕭旭岑臉書

[Newtalk新聞] 國民黨副主席蕭旭岑2日至4日偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者前往北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，4日上午中國全國政協主席王滬寧在人民大會堂會見蕭旭岑等人，訪問團下午則參訪北京清華大學，4日晚間返台。蕭旭岑受訪表示，此行成果豐碩，未來若國民黨能夠有機會重返執政，一定會重啟雙向、平等、互惠的交流。

蕭旭岑率領的訪問團在4日晚間11點多搭機返抵國門，對於媒體詢問，如何看待國民黨主席鄭麗文指稱應該禮尚往來也在台灣辦一次論壇，蕭旭岑回應，平等互惠一向是國民黨進行兩岸交流的宗旨，過去國民黨也邀請很多中國重要客人來台，未來也希望能邀請中國相關對口到台灣交流。

蕭旭岑指出，因為現在民進黨不可能同意，如果國民黨有執政的時候，一定會重啟雙向、平等、互惠的交流，在李鴻源宣布15項共同意見後，中國文旅部4日稍早宣布上海居民可以赴金門、馬祖自由行，這是個非常好第一步，雙方在關於民生關切的議題上建立起1個共識跟平台，能落實對兩岸百姓都有幫助，這正是目前台灣社會需要的，

蕭旭岑續指，未來國民黨智庫在其他各領域、產業，也會加強跟中國的溝通交流，除能降低緊張情勢，也展現國民黨務實、做實事的態度。現在是第一步，重啟睽違10年的智庫交流平台，未來一步一步增加跟對岸的交流合作、互動，累積互信，他說：「我相信更高層的1個接觸，將會水到渠成」。

