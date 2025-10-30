盼開放高登島觀光 陳雪生：官兵寂寞，久了可能同性戀

陳雪生（左）今針對馬祖觀光質詢陳玉秀（右）。（翻攝自國會頻道YT）

國民黨立委陳雪生今（30日）於立法院交通委員會質詢時，針對馬祖觀光發展提出開放高登島觀光的建議，他表示，金門大膽、二膽島已對外開放，希望觀光署行文國防部研議可行性，陳並指出，高登島僅有20、30名官兵駐守，「非常寂寞，日子一久，同性戀都有可能啦」，不尊重性傾向的發言，讓觀光署長陳玉秀當場仰頭苦笑。

立院交通委員會今日就「900萬國際旅客達標情形及旅宿業歇業缺工情形振興改善措施」進行專題報告，陳雪生質詢時，除關心馬祖旅宿業景氣低迷與缺工問題外，也建議開放高登島供觀光客登島。

陳雪生進一步表示，金門大膽、二膽島已對外開放，希望觀光署能行文給國防部研議開放高登島的可行性，直言：「高登島上兵力僅有20、30人，守這座島有什麼意義？」並指出島上資源豐富。

對此，觀光署長陳玉秀回應，過去曾2度行文拜訪軍方協調，但都未有成果，強調會持續與國防部協調，也會拜託交通部一起協助，陳雪生則又說，島上的20多個官兵「非常寂寞，日子一久，同性戀都有可能啦」。這段質詢曝光後遭網友砲轟，「荒誕至極的發言」、「欸我在異性戀世界活18年還沒變異性戀」、「總比他變成騷擾同事的痴漢好」。

★ 《鏡新聞》關心您：尊重網路人權 iWIN反霸凌專線：02-33931885。





