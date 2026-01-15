盼顧立雄「說清楚」特別條例軍購與「商售」細項 藍營人士：春節前有機會通過

為了強化遠距增援火力，美國持續對台軍售海馬士多管火箭武器系統等軍備。資料照為陸軍2026年新年度桌曆設計，展現海馬士多管火箭系統等最新武器，呈現多元樣貌，並以12個「守護」主題為主軸，強調新陸軍透過新思維，貼近每一個族群。陸軍司令部



藍白立委在立法院程序委員會連續阻擋規模1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」付委審查，已達7次，國民黨內人士表示，如果國防部長顧立雄下週一（1/19）能在外交及國防委員會機密會議中說明軍購細項，包括是否如今天國防部副部長徐斯儉在行政院所說的3000億元在台灣生產、美國對台軍售3500億元，這1.25兆中還有6000億元是否為「商售」（DCS），以及是否有相關配套的話，朝野黨團可協調出折衷方案，就可能有機會說服藍白委員們，並可逕付立法院院會審查，1.25兆的軍購特別條例就可望在春節前，送交院會審議通過。

為了希望與朝野立委說明匡列新台幣1.25兆元規模的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，加速特別條例解套持續被藍白立委在立院程序委員會「卡關」的困境，立法院外交及國防委員會召委王定宇日前已經排定下週一（1/19）舉行機密會議，邀請國防部長顧立雄就「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例規劃執行案項」進行專案報告，並備質詢。

對此，一位了解軍購的國民黨內黨政人士今天表示，如果能說明清楚國防部欲採購的細項，包括對於軍售「選項、選量、選服務」，這樣的話「我們當然是支持」，但是國防部要做調節，不能購前面先買、卻硬頂，後面說「不夠錢」，新編預算，要立法院給錢、要增購配套裝備，或者後面才要新增要送人員出國受訓。黨政人士強調，不論是軍售、商售，國防部對於採購裝備的配套，包括人員訓練、後勤維修能量等，這些都應該要整體規劃。

行政院院會後記者會，國防部副部長徐斯儉。廖瑞祥攝

由於國防部軍政副部長徐斯儉今天（1/15）上午在行政院記者會說明了，特別軍購的預算匡列新台幣1.25兆的項目分配，大約只有超過3000億是用在台灣製造，其餘的大部分都是向外採購，與目前外界傳聞恰好顛倒，在3000億之外，幾乎都是向外採購。

這位藍營黨政人士分析，若把1.25兆元的國防特別預算，扣除原來美方於當地時間12/17宣布的軍售已經有新台幣3500億元，還剩9000億元，再把9000億扣掉國內生產的3000億元，特別預算還有6000億應該就是「商售」（Direct Commercial Sale, DCS），也就是直接在美國買軍事裝備，黨政人士表態並不反「商售」，6000億元台幣約合200億美元，因為能直接向美商購買台灣所需要的裝備，還可以這200億美元的額度來與美方洽談雙向互惠的「工業合作」（offset）額度。但前提是政府與國防部必須要有足夠的國際商務談判人才，也要了解自己有多少「裕度」，才能談好「商售」軍備給台灣。

這位藍營黨政人士也指出，由於國民黨在立法院外交及國防委員會優勢不如民進黨，主因是立法院長韓國瑜雖然是國防委員會成員，但是平時並不到委員會，因此目前唯一可行的解套辦法，就是說朝野黨團溝通好了，就送院會去討論，有共識就進行二讀、三讀，若沒有共識就投票處理，因為這屬於立法的技術性的問題。

藍營黨政人士也說，高度肯定立法院長韓國瑜付出的耐心，因為主持每一次政黨協商，三個黨團派人參加，有時妥協出來，但是回來各黨因各自立場卻又破局了，相當為難。這位黨政人士也說，有的是在小問題上越挖越深，但是沒有看大格局。即便是在同一黨裡面，也不見得說「你這個不好，我的比較好」。 並不是這樣的，因為每一位委員都一樣，因此還是要努力溝通。

藍營黨政人士坦言，在國家安全、戰略等政策方面，有A方案（Plain A），也要有B方案，「最佳方案是不可能的」，一定要折衷、妥協與協商，最後各退一步 可能B方案或者是C方案都可以，重點是「你往前走了。」不過，現在國防特別條例草案的問題就是議程卡死在裡面，「細節他們也不跟立委們講」，就是放話給媒體。

藍營黨政人士強調，採購特別條例裡面有很多的細項，但國防部沒有向立委們說明細節，下週一國防部長顧立雄的專案報告，「我們聽看看，有些一定支持，有些也不同看法。」因為投資人才也很重要，買了這麼多武器、硬體裝備，國防部送多少人出去受訓？有美軍來協訓國軍部隊，但是教範準則是否有翻譯為中文？

這位藍營人士強調，國民黨是在野黨，「我們當然支持強化國防，但不同的額度裡面，有不同的選項，就算軍售買一項裝備，也必須要有選項，可以選量（數量），還必須要能夠選服務，不是光買儎台。」希望國防部能對特別條例要採購的軍備項目說明清楚，也會要求軍方對內容細項調整，進行實質專業的討論。

