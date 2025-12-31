即時中心／綜合報導

集結17組台韓超狂卡司的高雄跨年晚會「2026雄嗨趴」昨（31）日晚間於高雄夢時代熱情登場，累計30萬人次共襄盛舉。高雄市長陳其邁在倒數前攜手神秘嘉賓戴資穎驚喜現身，陳其邁祝福大家新年快樂，並期許高雄可以一直進步、發光發亮，同時他也笑稱希望自己有機會能跟戴資穎一起唱歌。

「2026雄嗨趴」集結海內外夢幻卡司，橫跨多世代與多元風格，包括樂團告五人、八三夭、滅火器、韓國「水彈女王」權恩妃、鳳小岳&壓克力柿子、洪暐哲、熊仔、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊等，以及由AcQUA源少年與鼓鼓帶來高雄限定獨家組合；主持陣容由陳漢典、金鐘紅毯主持木木、阿本共同擔綱。

韓國「水彈女王」權恩妃首度登上高雄跨年晚會舞台。（圖／高市府提供）

在進入跨年倒數前，陳其邁和戴資穎等人一同上台。戴資穎分享羽球帶給她相信自己、永不放棄的精神，並將信念與祝福傳遞給大家，一起迎向全新的2026年；陳其邁則表示自己希望有機會跟戴資穎一起唱歌，同時他也感謝高雄市民的支持，期許高雄可以一直進步、發光發亮，祝福大家新年快樂。

陳其邁感謝高雄市民的支持，期許高雄可以一直進步、發光發亮，祝福大家新年快樂。（圖／高市府提供）

在眾人齊聲倒數後，迎來亞灣240秒、總發數6900發的跨年煙火，象徵未來時刻都精彩動人，搭配2025年曾到高雄開唱的BLACKPINK歌曲〈JUMP〉與TWICE的〈ONE SPARK〉，氣勢磅礡的花火在港都夜空畫下道道精彩，不同造型的絢麗花火照亮亞灣。

亞灣240秒跨年煙火，象徵未來時刻都精彩動人，搭配2025年曾到高雄開唱的BLACKPINK歌曲〈JUMP〉與TWICE的〈ONE SPARK〉，在港都夜空畫下道道精彩。（圖／高市府提供）

原文出處：快新聞／盼高雄發光發亮！30萬人湧夢時代跨年 陳其邁攜手戴資穎驚喜現身

