盼黨中央盡速決定台中市提名 江啟臣：國民黨需要團結
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導
2026選戰將在年底進行，但藍營台中市長提名人陷僵局，台中市長盧秀燕25日表示，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都很優秀，若第2次協調仍無法達成共識，黨中央就應果斷舉行初選。江啟臣今（26）日表示，國民黨需要團結，呼籲黨中央能盡快給出時程。
江啟臣表示，關於提名工作還有協調工作，要由黨中央來回答，無法代為回答，第2次協調時間是什麼時候，他也不確定，目前還沒得到確定的時間，如果有的話再跟大家趕快進行報告。
「不要遙遙無期，造成大家心理上的擔憂。」江啟臣指出，地方藍營都很焦慮，希望黨中央能夠儘快給出清楚的時程，至於盧秀燕表達心聲，其實也是很多支持者跟年底要參與選的夥伴們的焦慮跟心情。
江啟臣強調，希望黨中央能盡快給大家清楚時程，相信國民黨在年底選戰需要的是團結，過程當中希望能和諧處理，不管是內部民主或提名過程，相信黨中央有智慧可以好好來處理這些事情。
另外，針對今日到大甲會勘經國路1866巷淹水工程，江啟臣說，去年8月接獲市議員李文傑陳情，半年內成功向中央爭取溝渠改善預算共1700萬元，由農業部農田水利署負責總工程經費7成、中市府3成，預計今年5月發包，盼能改善地方鄉親生活。
江啟臣指出，台中要從「幸福城」升級為「旗艦城」，除了對市政規劃具有藍圖外，更需有執行力，將好的政策落實在民眾生活當中，讓民眾生活升級有感，不只快、更要做好，他會秉持「給台中市民旗艦級的幸福生活」理念，持續打造台中成為台灣旗艦城。
李文傑表示，相信工程完工後能有效改善排水機能，地方最盼望的就是「住得安心」，盼工程如質如期完成，讓鄉親徹底擺脫淹水陰影；特別感謝江啟臣、水利局長范世億共同展現解決地方問題的決心，短短半年內就協助工程推展，以高效率協助改善地方淹水問題。
范世億表示，此項改善工程將採「加設箱涵」方式拓寬排水斷面，解決水患困擾，規劃在道路下方新設箱涵，增加排洪能力。農田水利署臺中管理處副處長何廷祥也提到，這次謝謝江啟臣協助爭取中央預算，才能這麼快促成這項改善工程。
照片來源：江啟臣辦公室提供
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
曝江啟臣、楊瓊瓔卡關內幕 盧秀燕拋「勝選經驗談」：不要晚於這時間
2026年台中市長選舉民進黨人選已確定，國民黨卻因立委江啟臣、楊瓊瓔相持不下，日前第1次協調無果，導致提名進度卡關，藍營基層也日益焦慮。台中市長盧秀燕今（25）日以她8年前在黨內初選勝出獲得提名的經驗表示，希望今年台中市長提名不要遲於2月19日，否則競選時間會太過匆忙。盧秀燕強調，如果第2次協調不能成功的話，那就趕快舉行初選。更多風傳媒新聞：才傳蔡英文大動作......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4則留言
盧秀燕喊二次協商不成就初選 楊瓊瓔盼「團結勝選」
藍營台中市姐弟之爭戰況激烈，首波協商月中破局，外傳國民黨中央黨部已詢問雙方2月第一周舉行二次協商，台中市長盧秀燕25日呼籲，黨中央若二次協商不成，就應趕快舉行初選。對此，藍委楊瓊瓔表示，高度認同「團結勝選」的目標與方向，若相關作業能在制度允許下加快速度，自己也樂見其成。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
內參民調江啟臣、楊瓊瓔都領先何欣純 盧秀燕發話：協調2次不成就快初選
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台中報導國民黨2026台中市長候選人推誰，目前也因立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔彼此互不相讓而陷僵局。而台中市長盧秀燕今（25）...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍台中市長布局盧秀燕盼2月中旬前定案 楊瓊瓔：選出最強人選
2026年台中市長選舉，國民黨提名協商陷入僵局，台中市長盧秀燕25日呼籲黨中央，若二次協商仍無法達成共識，就應盡快舉行初選，並希望人選能在2月中旬前確定。藍委楊瓊瓔回應，所有人的想法一致，就是集合所有力量團結打贏這場勝戰，並強調能讓基層放心的方法就是選出最強候選人。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 2則留言
影／台中市長參選人未定 江啟臣：很多支持者和議員參選者心情焦慮
下屆台中市長選舉倍受關注，國民黨至今未定人選，台中市長盧秀燕昨天喊話黨中央，想參選的立法院副院長江啟臣今天表示，地方大家...聯合新聞網 ・ 21 小時前 ・ 45則留言
藍中市長人選 盧秀燕：協調不成就初選
國民黨下屆台中市長人選尚未出爐，傳出黨中央2月6月將二度邀集表態參選的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔協調。台中市長盧秀燕...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
傳國民黨中央2/6再次協調中市長選舉 楊瓊瓔：未接獲通知
國民黨有意參選台中市長的立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔兩陣營殺紅了眼，黨中央卻遲未處理，黨中央日前表示2月6日第二次協調，對此，楊瓊瓔今天在參加中市府春聯發放記者會受訪表示，目前未接到黨中央的通知，靜待黨中央通知。江啟臣與楊瓊瓔的國民黨中市長提名之爭，國民黨16日首次協調雙方無共識，兩陣營心結愈結愈自由時報 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
卓發文稱霍諾德「登上台灣101」滿志剛揭目的轟：嘴臉令人失望
美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日成功挑戰徒手攀登台北101，未料行政院長卓榮泰在臉書也發文喝采，不過貼文中「台灣101」的字眼卻引來爭議。國民黨松山信義區擬參選人滿志剛認為，此舉為的就是要切割台北、把功勞收回中央，並對此感到不齒。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
藍營中市長提名2/6第二次協調 再不成需當場談出產生人選方式
國民黨兩位有意參選中市長參選人副院長江啟臣及立委楊瓊瓔，因人選遲未定，兩陣營殺紅了眼，連盧秀燕都忍不住為提名設下2月19日的最後時間，對此，中市黨部主委蘇柏興表示，黨中央將在2月6日進行第二次協調，希望當天要協調成功，若協調不成，就需當場雙方談出產生人選的方式。自由時報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
立委籲美製汽車進口零關稅 莊翠雲：協議簽署後說明
（中央社記者呂晏慈台北26日電）台美關稅貿易談判結果出爐，各界關注美製汽車、保健食品進口關稅稅率是否調降。財政部長莊翠雲今天說，是否有納入貿易協議內容，待台美簽署後將向社會大眾報告。中央社 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
軍購條例遭阻 國防部：恐影響軍購籌獲 應盡速付委討論
立法院本會期即將結束，朝野立委仍在針對年度國防預算及軍購特別條例是否付委進行攻防。國防部今(26)日指出，美方日前已通過111億美元對台軍售，若相關條例不斷受阻，後續籌購期程恐再延宕；另外若對預算內容有疑慮，也可在委員會中討論，而不是連付委審查都不肯。記者楊仁翔採訪報導# 立法院外交及國防委員會，26日邀請國防部針對「我國武器採購策略暨國防預算編列結構之適切性」進行專報並備詢。由於年度國防預算及新台幣1.25兆軍購特別條例仍在程序委員會遭在野封殺，綠營立委共同呼籲相關預算應付委審查，強調在野黨若有問題就該付委討論，而不是漫無目的的召開會議，只是浪費時間。 民進黨立委王定宇詢問，若國防預算遭檔，對我國建軍規劃會有何影響？國防部回應，日前美國已通過111億美元對台軍售案，發價書近期就會送達，但由於時效只有45天，若逾期無法處理，且美方不願延長時效，屆時相關軍購案就得重新再走一次流程，延宕的時間會更進一步擴大。 另外特別預算中所提出的20餘萬架國產無人機計劃，日前軍備局已開始招商說明，若預算遲遲未過，可能也會影響國內業者投資信心。戰規司司長黃文啟說：『(原音)小型無人機的部分，是希望帶動國內中央廣播電台 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
綠島鄉實施汙染源管制 台東縣府提醒「未符這資格」登島可按次處罰
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導 為維護綠島鄉空氣品質並守護居民及遊客健康，台東縣政府今（26）日表示，縣府於113年公告劃設「台東縣綠島鄉空氣品質維護區」，限制高污染車輛登島，並宣布自115年度1月1日起於綠島鄉全境實施移動污染源管制措施。台東縣府提醒，主要「限制」出廠滿5年以上且未完成最近1次排氣定期檢驗合格紀錄的燃油機車進入綠島鄉，如有違反者按...匯流新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
江啟臣、楊瓊瓔若2次協調破局？ 盧秀燕：趕快初選
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台中報導 2026台中市長選戰藍營內部整合僵局，台中市長盧秀燕今（25）日受訪時表示，立委江啟臣、楊瓊瓔都很優秀，若第二次協調仍無法達成共識，黨中央就應果斷舉行初選，透過公平機制產出最強候選人，以利後續穩定領先局勢。 針對江啟臣、楊瓊瓔協調不成功，盧秀燕表示，她自己8年前競選台中市長時，當時初選的宣布時間在2月中，跟現在時程也...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
政治金童皮塔：民意與權力結構拉鋸牽動泰國命運
（中央社記者李宗憲曼谷26日專電）泰國2月8日將舉行總理大選，備受各界關注。泰國政治金童、已解散的前進黨黨魁皮塔接受中央社訪問，談及目前泰國政治的核心問題時表示，制度設計使泰國政治長期陷於民意與既有權力結構的拉鋸。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
從優勢選區到危機連環爆！學者示警「藍營重鎮」陷窘境 曝民調5大隱憂
藍綠白積極備戰2026大選，被視為藍營重點選區之一的台中市卻爆出隱憂，面對民進黨立委何欣純的挑戰，國民黨則因為立委楊瓊瓔、江啟臣僵持不下，讓不少藍營支持者感到憂心；文化大學廣告系教授鈕則勳直言，從最新民調可以發現，藍軍已經開始流失優勢，甚至隱憂接連浮現。更多風傳媒新聞：曝柯文哲「不滿這件事」才開嗆國民黨 沈政男獻策1招穩固藍白合：關鍵在這人鈕則勳透過臉書指出......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍營基層吵台中市長人選 網友：楊瓊瓔不能再等
台中市長提名人選藍營遲未定案，引發基層憂心，一名網友在網路Threads發文說，江啟臣還年輕，但楊瓊瓔不能再等，她要的只是公平，卻引發其他網友質疑發文者是綠營支持者，更有網友表明支持楊瓊瓔，票投何欣純。國民黨立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔都宣布參選下屆台中市長，但黨部相關協調遲未有結果，民進黨則早就自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台東關山月底辦千人拔蘿蔔 公所憂民眾跑錯點組巡守隊
台東縣關山鎮每年一期稻作插秧前農民會種綠肥，其中一種是蘿蔔，鎮公所和農會也為了推廣食農教育，會邀請民眾來拔蘿蔔帶回家料理。這個週末要舉辦一場在7公頃農田的千人拔蘿蔔活動，不過傳出可能有民眾要拔親友田裡的蘿蔔卻跑錯地點，到鎮公所承租的農田先拔走蘿蔔，鎮公所現在組成巡守隊保護蘿蔔。公視新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
101人氣王！作家喊「她」選北市長：是奇兵
[NOWnews今日新聞]美國極限攀岩家艾力克斯・霍諾德（AlexHonnold）徒手攀登台北101外牆成功登頂，僅用了91分鐘就達成任務，意外掀起話題焦點，也讓台北101董事長賈永婕聲量暴衝。作家「...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 6則留言
在台港人工作室被潑漆 陸委會：2港籍嫌涉跨境鎮壓
台北市 / 綜合報導 聲援香港反送中運動的在台港人湯偉雄，持續在台灣持續發表相關文章，去年11月遭到香港政府通緝，沒想到幾天後，他的拳館遭一對香港籍男女，搭機到台灣潑漆，事發前嫌犯多次前往勘查，潑漆完當日就離境，明顯有縝密計畫，湯偉雄也提到，中共現在還會雇用台灣徵信社業者， 記 錄港人相關活動，警方目前持續調查中，陸委會也回應，這是中共指揮香港人對台的「跨境鎮壓」，案件持續偵辦將依法嚴懲。大門牆壁上，滿滿都是紅漆，監視器的線路也被扯斷，這處拳館的門口，所見之處全被潑漆破壞，事發過門口仍能看見些微痕跡，遭人惡意潑漆的，是聲援返送中在台港人湯偉雄，所開設的拳館，警方調閱監視器追查，發現身穿黑色衣服的一對男女，相當可疑案發前在附近徘徊，案發後更是立刻搭飛機離台。記者張權說：「嫌犯抵達湯偉雄這間拳館之後，先扯掉監視器線路，並且對大門以及牆面潑灑紅漆，而現在被潑漆的牆面，也是用板子暫時給擋了起來。」遭潑漆拳館當事人湯偉雄說：「其實也有一點擔心，所以我們有一點防不勝防，抓前面的人但是我們對於後面的源頭，也很困難的去追擊他們。」這起誇張事件，發生在去年11月23日，湯偉雄在台北市士林區開設的泰拳館，根據了解，湯偉雄在去年11月遭到香港政府通緝，三天後，一名何姓男子和林姓女子，就到拳館拜訪，假意詢問課程內容收費，過沒多久境到場潑漆犯案離去，當晚１０點半就搭乘班機離開，整個計畫不到一天就執行結束。遭潑漆拳館當事人湯偉雄說：「其實這一年的活動，基本上都滿多收了，(之前活動)有幾十人在對面，他就反對我們示威，這樣都會遭到恐嚇。」陸委會副主委梁文傑說：「香港人士來台進行跨境鎮壓，若配合中共對台威脅滲透及破壞的行為，台灣政府一定依法嚴懲絕不寬貸。」兩名嫌犯為了潑漆，遠從香港搭乘飛機到台灣，雖然對當事人沒有實質傷害，但是恐嚇意味相當濃厚，目前警方也已驚鎖定這兩名嫌犯，實施境管深入偵辦，讓香港人就算在台灣，也能安心過生活。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
中共嫌藍擋軍購不到位？林楚茵轟「老狗變不出新把戲」：復刻20年前劇本
行政院提出1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」遭在野黨多次封殺，草案至今仍無法付委。傳出中共對國民黨阻擋軍購的努力不夠滿意，正採取「技術性推遲」國共論壇，而藍則擬復刻2005年「連胡會」前國民黨連69次杯葛軍購。民進黨立委林楚茵今（26日）轟，如果真要復刻20年前的老劇本，這才是「老狗變不出新把戲」，若所有東西要推到年度總預算要怎麼解？國防部長顧立雄則呼籲朝野儘速將相關案件付三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發表留言