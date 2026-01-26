盼黨中央盡速決定台中市提名 江啟臣：國民黨需要團結 193

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

2026選戰將在年底進行，但藍營台中市長提名人陷僵局，台中市長盧秀燕25日表示，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都很優秀，若第2次協調仍無法達成共識，黨中央就應果斷舉行初選。江啟臣今（26）日表示，國民黨需要團結，呼籲黨中央能盡快給出時程。

江啟臣表示，關於提名工作還有協調工作，要由黨中央來回答，無法代為回答，第2次協調時間是什麼時候，他也不確定，目前還沒得到確定的時間，如果有的話再跟大家趕快進行報告。

「不要遙遙無期，造成大家心理上的擔憂。」江啟臣指出，地方藍營都很焦慮，希望黨中央能夠儘快給出清楚的時程，至於盧秀燕表達心聲，其實也是很多支持者跟年底要參與選的夥伴們的焦慮跟心情。

江啟臣強調，希望黨中央能盡快給大家清楚時程，相信國民黨在年底選戰需要的是團結，過程當中希望能和諧處理，不管是內部民主或提名過程，相信黨中央有智慧可以好好來處理這些事情。

另外，針對今日到大甲會勘經國路1866巷淹水工程，江啟臣說，去年8月接獲市議員李文傑陳情，半年內成功向中央爭取溝渠改善預算共1700萬元，由農業部農田水利署負責總工程經費7成、中市府3成，預計今年5月發包，盼能改善地方鄉親生活。

江啟臣指出，台中要從「幸福城」升級為「旗艦城」，除了對市政規劃具有藍圖外，更需有執行力，將好的政策落實在民眾生活當中，讓民眾生活升級有感，不只快、更要做好，他會秉持「給台中市民旗艦級的幸福生活」理念，持續打造台中成為台灣旗艦城。

李文傑表示，相信工程完工後能有效改善排水機能，地方最盼望的就是「住得安心」，盼工程如質如期完成，讓鄉親徹底擺脫淹水陰影；特別感謝江啟臣、水利局長范世億共同展現解決地方問題的決心，短短半年內就協助工程推展，以高效率協助改善地方淹水問題。

范世億表示，此項改善工程將採「加設箱涵」方式拓寬排水斷面，解決水患困擾，規劃在道路下方新設箱涵，增加排洪能力。農田水利署臺中管理處副處長何廷祥也提到，這次謝謝江啟臣協助爭取中央預算，才能這麼快促成這項改善工程。

照片來源：江啟臣辦公室提供

