葉炎

早上起床推開窗戶，一股幹刺刺的冷空氣乘虛而入，夾帶著淡淡的清新的雪的味道。

大雪節氣剛過，網上總是說“寒潮來襲”、“雨雪將至”，把我的心撩的癢癢的。日復一日，我所居住的廬州，不南不北，不東不西，天卻依舊青灰著臉，吝嗇得連一粒霰子也捨不得撒下，好像這雪硬生生的是被淮河阻隔在不遠的北邊。

記憶中童年的冬天，冷是扎實的，雪是隔三差五浩浩蕩蕩的。一夜之間，天地仿佛換了素宣，一派銀裝素裹。河塘溝渠凍得嚴嚴實實，能跑馬行人。屋簷下掛起了一串串長長的冰棱，晶瑩剔透。一陣風吹來，臉如刀割，耳朵似乎都被凍掉。

那時候沒有空調鍋爐電熱汀，取暖都是原始的，節能環保的。賣炭翁從山裏挑下來尚好的木炭，幾塊錢一擔，熱量大，無煙也耐燒，但一般人家燒不起。下雪天老百姓取暖是因陋就簡、就地取材的，將煮飯炒菜後爐灶裏奄奄一息的餘火，放在瓦罐火球或生鐵火盆裏，用草木灰蓋著。每天晚上臨睡前，母親總是會將一家老少的鞋子放入火桶裏，上面蓋上一方薄薄的被褥。第二天一早，一家人便能穿上烘得幹幹的暖暖的鞋子。這暖，從腳底到心窩。

那年頭冬天雖然寒冷，但人們似乎不怎麼怕冷，我們經常凍得鼻涕拖有寸把長，手腳生凍瘡，但心裏卻是滾燙。每當大雪紛飛，天地一色，便是我們瘋狂的時節，大夥兒奔向鬆軟裏，打雪仗，滾雪球，堆雪人。堆起的雪人，歪戴著破草帽，用煤球嵌出眼睛，胡蘿蔔插作鼻子，憨憨地立在院子裏，能陪伴我們大半個冬天。

童年的冬天，年年歲歲有雪相伴，是有憑證的。

我一直天真的認為，四季輪回，也應四季分明。現在是脫了棉襖換背心，春秋兩季在輪回途中不知不覺地開小差了。夏天越來越熱，冬天越來越溫柔，難見下雪天。小朋友們堆個雪人，打個雪仗，都成了一種奢侈。去年我曾感歎地寫過一篇文章《今冬無雪》，今年隆冬已至，第一場雪還羞答答的不見蹤影，難道讓我再寫一篇《今冬又無雪》麼？

冬季盼一場酣暢淋漓的雪不算過分吧？換一句話說，缺少雪花飄舞的冬季算是先天不足吧？如今，冰雪不僅是一幅自然風光，也成為一種時尚的文旅經濟，年輕人北上追雪，我等老朽只盼著能在家門口與一場不期而遇的雪撞個滿懷。我知道，這盼的或許已不止是一場雪，是那份應時而至的秩序，是那能將喧囂一併掩埋的坦蕩純潔，是那能讓心靈重新柔軟的詩意。

寒風還在窗外徘徊。我將窗戶輕輕關上，也將那絲渺茫的雪氣關在外面。家裏的小鍋爐已開，室裏是暖和的，但這暖和卻讓我生出薄薄的惆悵。

這雪，終究不會失約吧？