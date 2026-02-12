盼「轉廢為寶」 環境部推春節大掃除「回收三重奏」

為強化大眾源頭減量與垃圾分類的觀念，環境部長彭啓明2度化身清潔隊員，與地方民眾近距離互動。環境部今天(12日)也舉行記者會，呼籲民眾在年前大掃除時落實「回收三重奏」，讓資源重回生產循環，邁向零廢棄的永續台灣。

在台灣邁向2050淨零轉型的過程中，資源循環零廢棄是重要一環。環境部長彭啓明1月底時前往宜蘭礁溪清潔隊，穿上清潔隊制服，隨車體驗清潔隊收運垃圾作業，以實際行動傳達源頭減量與正確分類的重要性。

彭啓明日前再前往新竹縣竹北市清潔隊取經，直擊竹北市清潔隊透過「精品思維」與「城市美學」重新打造服務體系，不僅全面更新制服，改為藍色系，清潔車輛也改為現代感十足的銀藍色塗裝，翻轉社會對清潔隊的既定印象。竹北清潔隊甚至還邀來王品集團專業講師培訓服務禮儀，強化隊員與民眾的互動品質。

環境部也在12日舉行「馬上循環 轉廢為寶」記者會，呼籲國人在大掃除的高峰期，透過簡單的「春節回收三重奏」，將原本被視為廢棄物的資源賦予新生命。首先是「放對位置」，紙類、塑膠、金屬明確分類，讓資源重回生產循環；其次是「危險隔離」，如瓦斯罐等高壓瓶、鋰電池、行動電源、食用性粉狀物等易燃爆物品務必單獨交付，以免在垃圾壓縮過程中引發爆炸，危及清潔隊員的安全；第三步則是「惜物傳承」，透過維修或轉贈取代丟棄，以延續物品的壽命，同時透過共享，減少資源使用。 彭啓明說：『(原音)所以我們如何能夠讓清潔隊員他的本身發揮他一定的角色，那另外一個最重要是我們每個人把這種所謂的物品丟棄的時候，能夠延續它的一個壽命，那如何做得好，我覺得台灣有很大進步的空間。』

彭啓明在記者會中也與桃園市環保局中壢區中隊清潔隊員對談，聽取清潔隊員分享第一線的工作情形及曾遇過鋰電池爆炸等情況，透過與清潔隊職人的對話，盼全民一同推動資源循環零廢棄。

環境部也公布新創作的歌曲《你不是垃圾》，提醒民眾反思生活中的消費習慣，將大眾眼中的廢棄物轉化為具經濟價值的循環資源。(編輯：宋皖媛)