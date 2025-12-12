盼「院際協調」解僵局 賴清德下周邀行政、立法、考試院長喝茶

為促進行政、立法等部門對話，總統賴清德預定於下周一上午在總統府邀請行政院、立法院及考試院院長進行國政茶敘。相關人士證實，總統府的公文箋函已於周四送抵立法院及考試院，盼透過院際協調促進朝野和諧、社會團結。

賴清德。（圖／中天新聞）

據了解，賴清德感受到國人對於財劃法僵局、年改法案、總預算至今4個月未審等諸多議題感到憂心，因此希望進行院際協調會商，盼增加溝通以促進合作。相關人士指出，此次茶敘旨在因應當前守護民主憲政與健全國家財政的挑戰，尋求長治久安之道。

韓國瑜。（圖／中天新聞）

總統府秘書長潘孟安近期多次穿梭溝通協調，周二民主基金會公開活動時，賴清德總統與立法院長韓國瑜皆出席，兩人深入交談後，韓國瑜建議改以茶會形式較為輕鬆，賴清德也表達尊重其意見，並由潘孟安協調形式後，送出公文進行正式邀請。

