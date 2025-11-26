盼1.25兆國防特別預算過關！ 賴清德喊話藍白：就算和解也要有實力

總統賴清德投書美國《華盛頓郵報》，承諾將提出「史無前例」的400億美元（1.25兆台幣）國防特別預算案，以提升台灣自我防衛能力，不過，立法院目前面臨朝小野大局面，這筆預算恐怕無法如願，對此，賴總統喊話，如果要進行和解，也必須要有實力來做，沒有實力後盾的和解，容易淪為投降的最後結果。

賴總統今（26）天上午11點半於總統府大禮堂舉行記者會，進一步說明提升國防預算之內容，首要目標是，2027年之前達成國軍聯戰部隊的高戰備能力，有效嚇阻中國威脅；第二目標是，2033年進一步建成高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力；最終的目標再建構可以永久捍衛「民主台灣」的國防戰力。

賴總統指出，明年度國防預算將超過GDP 3%；並且在2030年前達到GDP 5%，為了籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算的規劃，預計在未來8年（2026-2033年），投入1兆2千5百億元的經費，來建構包括：打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統；引進高科技及人工智慧，建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系；以及提升國防自主，壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏等，具備三大特色的先進防衛作戰體系。

賴總統表示，行政院將會完備條例審查並函送立法院，並請財政部、主計總處妥適規劃財源，做好財務管理，避免排擠其他預算。

記者會開放媒體提問環節，有媒體詢問賴總統，是否有信心1.25兆台幣的國防特別預算能在立法院闖關？目前明年度總預算在立法院還沒審查通過，政院版的財劃法也可能被藍白退回，國民黨主席鄭麗文上任前亦表態，反對將國防預算增加到GDP的5％，國民黨也認為如果兩岸和解，就不用把錢投資在軍備，未來將如何與朝野立委溝通以獲得支持？

賴總統回應說明，國防特別預算跟中央政府總預算性質上有些不同，中央政府總預算是年度預算，涵蓋各個部會對國家推動的各項建設，希望在野黨能夠迅速交付委員會審查，並對行政院提出必要的監督，讓整個預算能夠迅速通過，國家在推動各項建設、進行各項發展才會順利。

至於國防特別預算，賴總統表示，在面臨中國的威脅，這一筆國防特別預算是「必要投資」，而且是投資在和平，也投資在台灣安全，希望在野黨能夠支持，這一筆預算加上去之後，並沒有達到GDP的5％，政府希望明年能夠達到GDP的3％以上。

而對於國民黨喊話兩岸和解，賴總統回應，如果要進行和解，也必須要有實力來做，沒有實力作為後盾的和解，是沒有辦法保障國家的利益，更何況沒有實力後盾的和解，也容易淪為投降的最後結果，希望在野黨能夠不分立場，對國家安全一定要支持，國家安全、生活方式才有辦法保障，經濟才有辦法持續發展，希望朝野都能夠支持，也敬請社會能夠了解，支持這筆國防預算。

接續，有媒體追問，政府喊出投入1.25兆的高額的國防特別預算，是否是遭美國方面施壓？賴總統表示，「我們絕對不能夠倒果為因或本末倒置，台灣編列這一筆國防特別預算，目的是在保護國家安全，維護民主自由的生活方式。」

賴總統強調，壓力是來自於中國的併吞，不僅是文攻武嚇或是對台灣的統戰滲透，都有日益增強的情勢，在這種狀況之下，台灣為了要保護本身的安全，也維護台海的和平穩定，不得不進行對國家安全跟區域和平穩定的投資。

總統比喻，就好像民眾在家裡裝監視器，絕對不是因為來自鄰居的壓力，而是來自於小偷可能入宅偷竊，為了讓住家更加安全，才會花錢裝置監視器，同樣地，國家編列特別預算提高國防力量，也是因為要防止中國的併吞，並不是來自其他方面，主要的動力更是保護國家安全以及民主自由生活體制，並讓經濟持續發展、人民安全。

