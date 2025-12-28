盼2026上半年訪中！明居正怒「相信習近平太荒唐」 鄭麗文竟回嗆一句

政治中心／施郁韻報導

國民黨主席鄭麗文（右）表示，希望2026年上半年能會見中國國家主席習近平（左）。（合成圖／翻攝自中國外交部、鄭麗文臉書）

國民黨主席鄭麗文何時會訪問中國受到關注，她鬆口希望時間落在2026年上半年，喊話如果要去中國，就是與中國國家主席習近平碰面。台灣大學政治學系名譽教授明居正批評，「台海和平要相信習近平」此說法太離譜。對此，鄭麗文發聲直言「明老師的話不值一提」。

明居正近期在節目中受訪時表示，所謂「一國兩制」是暫時性、過渡性與欺騙性，香港人已經用血淚、生命演給大家看，到現在還覺得可以搞台灣版的一國兩制，非常荒唐。

明居正表示，「所以現在有人說我們要相信中共，那有人這個將來台海和平要相信習近平，這個話你也相信，這個話你也說得出來，這不是離譜嗎？」

鄭麗文28日前往台大校友會館，出席連胡會20週年活動，對此，鄭麗文反嗆：「明老師的話不值一提，也不值得回覆」。

