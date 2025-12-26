盼2026上半年赴中國訪問 鄭麗文：若成行將與習近平會面

國民黨主席鄭麗文今天（26日）接受專訪時說，她期待能在明年上半年前往中國訪問，且若成行，會面對象希望是中共中央總書記習近平。（資料照片／鄒保祥攝）

國民黨主席鄭麗文自上任後，言行舉止被受關注。而她今天（26日）接受專訪時說，由於明年下半年要忙選舉，她期待能在明年上半年前往中國訪問。面對主持人詢問，是否期待與對岸一定層級以上的官員會面？鄭麗文並未否認，並強調一旦成行，會面對象就是中共中央總書記習近平。

鄭麗文今天下午接受廣播節目專訪時說，由於明年下半年要忙選舉，所以她期待能在明年上半年前往中國訪問，但她強調，前提是要看對方會不會邀請她去。

面對主持人追問，是否期待與對岸一定層級以上的官員會面？鄭麗文並未否認，她還強調，若成行會面對象就是習近平。

此外，針對有藍營名嘴建議「鄭習會」適合在明年3月29日的青年節舉行，鄭麗文表示，自己沒有去過廣東黃花崗，這個建議聽起來也不錯，自己態度完全開放。

至於若屆時赴中訪問，是否也會考慮赴美國訪問？鄭麗文也說，「我會去美國」，時間同樣希望在明年上半年，她還提到，美國方面的邀請太多了，包括美國智庫、大學、僑界都有邀請她。



