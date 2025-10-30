盼2030達成公有新建物近零碳目標！內政部祭「近零碳建築減碳旗艦計畫」

賴清德主持第五次國家氣候變遷對策委員會。 圖：總統府提供

總統賴清德今（30）日主持第五次國家氣候變遷對策委員會，會中內政部以「近零碳建築的轉型與展望」為題進行專案報告，宣布啟動「近零碳建築減碳旗艦計畫」，聚焦三大主軸──「擴大建築能效」、「老宅延壽及社會住宅」以及「綠領人才培育」，目標在2026年提前達成2030年公有新建建築物近零碳的目標，打造具韌性的「零碳台灣」。

內政部指出，根據2024年統計，台灣溫室氣體總排放量為259.866百萬公噸CO₂e，其中住商部門佔21.51%，是僅次於能源與製造業的重要排放來源。為此，內政部與經濟部共同提出住商部門減碳行動方案，預計2030年住商排放量降至37.331百萬公噸CO₂e，住宅部門則須降至18.675百萬公噸，預期減碳達10.07百萬公噸CO₂e。

在「近零碳建築減碳旗艦計畫」中，第一項為「擴大建築能效」，預計每年可減碳4.7百萬公噸。內政部說明，將推動公有與民間既有建築能效改善，要求各級政府自下而上盤點並升級建築能源效率；同時推動新建建築設置太陽光電法制化，並協助易孤立地區建構能源韌性系統，確保災時可維持民生、消防等基本電力。此外，也將鼓勵設置立面太陽能光電板，透過彩繪塗層設計，兼顧美觀與環境友善。

第二項為「老宅延壽及社會住宅」，預估每年可減碳2.003百萬公噸。內政部指出，透過「老宅延壽計畫」與「國土安全韌性特別預算」3年50億元經費，將推動500棟四至六層集合住宅及透天老宅延壽工程。部內估算，延壽取代拆除重建可減碳六至七成，同時兼顧社會住宅興辦與城市更新效益。

第三項為「綠領人才培育」，目標每年培訓3，600人。內政部表示，將與環境部及教育部合作成立「淨零綠領人才培育聯盟」，推動大專院校開設「近零碳建築」課程，為未來綠色轉型培養專業人才。

報告最後總結四項重點成果：一是提前於2026年達成2030年公有新建建築近零碳目標；二是推動老宅延壽，單案可減碳六至七成；三是深化綠領人才培育，推動淨零公正轉型；四是2030年達成住宅部門減碳35%的階段性目標。政府將持續結合產官學力量，加速綠色轉型，打造「零碳韌性台灣」。

另外，環境部長彭啟明報告「淨零路徑下空氣污染改善共效益契機」，並發表全國第一份《空氣品質政策白皮書》，以科學實證為基礎，提出我國空氣品質治理新藍圖。在健康研究方面，提出各項空氣品質與健康關聯的實證研究，只要空品改善就能具體降低國人疾病負荷，展現氣候變遷與健康議題的息息相關。社會溝通方面，政府則擘畫藍圖，確保跨域合作、強化社會溝通、打造多層防護，展現政府維護空氣品質的企圖心。

從國際潮流來看，推動淨零減碳、改善空氣污染，包括台灣在內的國際上主要國家的共識與趨勢，全球已有130多國提出「2050淨零排放」宣示與行動，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）日前發佈系列評估報告中第六份（IPCC AR6），明確指出減碳行動帶來空氣品質改善，健康經濟效益可能與減緩成本相當，甚至更高。

有鑑於此，日前環境部舉辦一系列「AIR 2025：智慧城市永續清淨空氣科技創新論壇」，邀集國內外專家學者、廣納匯聚民眾建言，務求為我國空氣品質政策注入新動能，擘劃未來新空品政策白皮書治理藍圖，積極與國際接軌，打造更具韌性的永續健康台灣。

