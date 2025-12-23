省下打針錢！研究證實「1種味道」能啟動體內GLP-1，餐桌必備2種菜
想瘦身不用挨餓或花大錢打針！GLP-1腸泌素在控制食慾與血糖上表現亮眼，其實我們每個人腸道裡，早就內建一座GLP-1製造工廠（醫學上稱為L細胞）；只是因為現代人壓力大、熬夜又亂吃，讓這座工廠不小心罷工。書心健康管理診所院長許書華分享5個簡單儀式，就能喚醒腸泌素，快來看看怎麼做！
1.改變進食順序：啟動飽足感鑰匙
許書華醫師解釋，我們腸道裡的L細胞就像是工廠的感測器，而研究發現，「胺基酸」和「纖維」就是啟動它的關鍵鑰匙。想要喚醒它，吃飯時記得一個簡單的口訣：「肉/菜→油→飯」。
每一餐先吃蛋白質（肉/豆）和纖維（菜），這樣的順序能讓L細胞提早偵測到訊號，釋放GLP-1告訴大腦「飽了」。這不僅能控制食慾，還能增加這些細胞的數量，讓你的飽足感測器更靈敏。
2.讓肌肉跟腸道「對話」：散步其實不夠
想要瘦得好，運動強度也是關鍵。許書華醫師強調，中高強度的運動會促使肌肉釋放激素（如IL-6），這個訊號會跑去告訴腸道：「嘿，該做事了！」這就是肌肉與腸道之間的對話。
所以光是散步是不夠的，必須要有點喘才行。醫師建議每周至少進行2次高強度間歇運動（HIIT）或阻力訓練，這樣能有效喚醒腸泌素，讓餐後的飽足感維持得更持久。
3.睡覺就是在減肥：固定作息很重要
你可能不知道，腸道裡的L細胞也有專屬的「生理時鐘」。許書華醫師提醒，熬夜或作息混亂會破壞它的節律，導致它對食物的反應變遲鈍，這也是為什麼睡不好容易胖的原因之一。
「固定時間睡覺比補眠好。」許書華醫師指出，在深夜時段，L細胞本來就準備休息，這時候如果還吃宵夜，身體最不容易感到飽，熱量反而會全數吸收，讓減重計畫破功。
4.練習「專心吃飯」：放下手機別分心
現代人生活處於高壓、焦慮狀態時，身體會分泌皮質醇，並抑制副交感神經。許書華醫師警告，這會直接「封鎖」腸泌素的分泌路徑，導致常見的壓力性暴食。
解決方法其實很簡單，就是試試正念飲食。吃飯時請放下手機，專注在食物的咀嚼上。只有當心情放鬆，身體的飽足訊號才傳得出來，避免不知不覺吃下過多食物。
5.吃點「苦」當作保養：天然的開關
在飲食選擇上，許書華醫師建議可以適度吃點「苦」。研究證實，苦味物質能強制打開細胞開關，釋放GLP-1，是減重路上的好幫手。
建議在餐桌上多點苦瓜、羽衣甘藍，或是攝取含兒茶素、苦瓜胜肽的機能性食品，這些在醫學實證上都是有效的「天然促泌劑」，能幫助身體自然調節食慾。
許書華醫師也強調，減重是一場馬拉松，藥物雖然是起跑的助力，但「生活型態」才是讓你不復胖的底氣。把這5招學起來，找回身體原本的平衡吧！
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／許書華醫師
