省下百萬顧問費！艾普特集團推「AI經營顧問」解決難題

財經中心/陳致帆、林大帷 台北報導

隨著AI應用持續擴大，企業經營也出現新變化。透過匯入既有資料、以對話方式進行分析，艾普特集團推"AI經營顧問"協助企業快速整理營運狀況、釐清問題方向，做為決策參考，突破框架，有效解決企業難題。

匯入企業資料，輸入問題，輕鬆對話就能整理分析，AI化生成"企業經營顧問"，結合國際管理顧問經驗，和全球商業知識庫，24小時不打烊，有效解決企業難題。

義成工廠總經理林柏樺：「可以很快速地幫我梳理很多，企業在經營上面遇到的狀況，讓它也可以結合外部的資訊，然後整合在一起。」

艾普特集團創辦人王偉羽：「它會不斷地追問、修正、迭代，它比較像的是AI顧問公司的概念，就所謂的AI經營顧問，它會針對於過去企業的資料，會給予所有的決策，針對未來不可預知的因素，它會給予建議一些脈絡，會促使企業突破既有的框架，真正地達到成長。」

結合五大顧問，六大分析，推出AI經營顧問"START-ONE。(圖/民視財經網)

不只操作方便，資安也有一定規劃。AI浪潮下，艾普特集團看準商機，結合五大顧問，六大分析，推出AI經營顧問"START-ONE，業主不用另外架設系統，或數據訓練，只要導入既有資料，就能協助診斷、分析找出問題。

艾普特集團創辦人王偉羽：「我們建議企業從一開始維護資料，開始餵養它會有一個初步的結果，從結果當中開始展開出，我們的專案管理跟工作站，如果你要一個完整的閉環，從公司的目標到策略，到KPI到任務項目，它原則上可能要到兩到四周不等。」

AI從輔助工具，成為企業決策的參考角色。(圖/民視財經網)

輕鬆導入，就能運作，不只省下百萬顧問費，也讓AI從輔助工具，成為企業決策的參考角色。

