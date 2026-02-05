省下紅包錢！汽柴油春節期間凍漲 天然氣、桶裝瓦斯也不漲價

中油加油站。李政龍攝



行政院發言人李慧芝於今（2/5）日院會後記者會轉述院長卓榮泰針對各部會的「115年春節各項整備工作」的裁示，汽、柴油價格於2月16日至2月23日春節期間凍漲，天然氣及桶裝瓦斯至2月底也不漲價，盼能減輕民眾生活與營業者的負擔。

經濟部已宣布國營事業穩定物價措施，2月16日至2月23日春節期間汽、柴油價格「只跌不漲」，天然氣與桶裝瓦斯2月份不漲價，中油直營站洗車也維持原價；台糖公司民生用小包裝沙拉油及砂糖售價維持不變，並於蜜鄰超市設置平價專區。

廣告 廣告

農產品物資供應方面，農業部積極輔導各類農產品批發市場，加強貨源調配並確保作業流程順暢，並洽各相關供應單位加強供貨，其中蔬菜供應量能較平常日增加31％、水果增加24％、花卉增加140%、毛豬增加24％、禽肉增加7％至17％、水產增加31％，盼充分滿足民眾年節採購需求。

在食品安全方面，農業部持續與相關單位執行「農產品聯合稽查」，針對市售國產茶及牡蠣進行產地標示查核，確保民眾買得安心、吃得放心。經濟部也持續掌握應節前民生物資價格持穩，讓國人能在春節期間安心採買。

針對邊境防疫，由春節期間為人流與物流入境高峰，疫病入侵風險增加，農業部強調，去（2025）年國內唯一非洲豬瘟案例場已落實管控且無擴散風險，但面對即將到來的考驗，各部會將持續嚴格執行邊境防堵。

農業部提醒，各地方政府若遇疑似疫情，應立即通報並落實聯防機制。農業部與邊境查緝機關已嚴陣以待，達成「防疫不打烊」目標，並呼籲民眾返台或網購時，切勿違規攜帶或輸入境外動植物產品，共同守護本土產業。

在防疫醫療方面，初一至初四，除了西醫診所及藥局開診提升外，醫院開診率更是提升9%至13%，而初五的開診率，醫院由21%提升至68%，增幅達47%；診所也由11%提升至38%，增幅達27%，另外也放寬慢性病領藥與流感藥物用藥規定，來紓解就醫與用藥需求。

對於社區中需要幫助的弱勢對象、脆弱家庭、獨居老人及接受長照服務者，行政院長卓榮泰請也要求衛福部與內政部督導地方政府，務必暢通求助與服務窗口，確保緊急通報與服務銜接能有效運作，加強關懷適時提供支援。

更多太報報導

黃國昌嗆谷立言「配合卓榮泰演戲」 政院憂：損及國際聲譽

不副署3爭議法案？行政院未鬆口

年假雙鐵交通高峰估是「這天」 交通部提醒：出入境也要提早抵達機場