省下買魚油的錢！這條魚吃一片「抵5顆膠囊」，營養師認證：它是冰箱裡的 Omega-3之王
現代人生活壓力大、外食比例高，為了預防發炎與守護心血管，不少人養成吞魚油膠囊的習慣。但你知道嗎？與其花大錢買加工補給品，不如直接在餐桌上放上一片「挪威鯖魚」。此外，挪威鯖魚的 Omega-3 含量居魚類之冠，光是一片100克的魚肉，營養價值就足以抵過 5 顆市售魚油膠囊。這篇內容將由營養師張語希與水產專家「戎的魚店」創辦人周漢文，共同揭開這條「冰箱營養之王」的真面目。
吃鯖魚能省下買魚油的錢？關鍵在於供應來源
挪威鯖魚擁有極高的天然油脂比例，每 100克含有的 Omega-3 遠超其他魚類，能提供最純淨的EPA與DHA。許多人不知道，市售魚油膠囊的來源往往也是深海小型魚類。營養師張語希表示：「同樣攝取經過加工、封裝的魚油膠囊，食用天然的挪威鯖魚也能攝取到關鍵營養。」
特別是產自寒冷北大西洋的挪威鯖魚，為了抵禦低溫，體內脂肪含量在盛產季可達25%。根據數據換算，吃一片挪威鯖魚所獲得的 Omega-3 總量，相當於吞下5顆魚油膠囊。對於精打細算的家長來說，這不僅是給家人的美味晚餐，更是最省預算的「食補」策略。
鯖魚為什麼「補腦又護心」？Omega-3營養助調節
入冬後，氣溫驟降會導致血管收縮，許多人會感到容易不適。營養師張語希指出：「Omega-3 中的 EPA 具有極佳的調節作用，能維持血液流動順暢；而 DHA 則是腦部運作的重要燃料。」
對於學齡孩童與需要高強度用腦的上班族來說，鯖魚提供的天然油脂是提升專注力的關鍵。張語希提醒，每週只要攝取 2 至 3 次挪威鯖魚，就能幫助身體在寒冷季節維持穩定狀態，讓身體從裡到外獲得天然的防護屏障。
如何確保吃進去是「高營養價值」的鯖魚？
並非所有鯖魚都有相同的「含油量」。水產界 25 年老將「戎的魚店」創辦人周漢文分享，台灣產的鯖魚（花腹鯖）油脂含量相對較低，口感較乾柴。若要追求「吃一片抵 5 顆魚油」的效果，務必選購背部有清晰深色波浪紋（老虎紋）的挪威鯖魚。
除了辨識品種，安全性更是關鍵。周漢文強調，深海魚類最怕重金屬殘留，「戎的魚店」堅持引進高品質挪威魚源，並在 HACCP 認證工廠進行精準去刺與低溫處理，鎖住魚肉中最精華的油脂不氧化，確保主婦買回家的是純淨、無藥殘的健康食材。
廚房裡的健康投資，認準新鮮挪威鯖魚
對許多忙碌的主婦而言，料理魚類最怕腥味與處理麻煩。深耕水產 25 年的「戎的魚店」特別選用薄鹽處理的真空包裝鯖魚，無需繁瑣調味烹煮，簡單香煎或氣炸即可鎖住 Omega-3。此外，創辦人周漢文分享選魚秘訣：「新鮮的魚，按壓下去會秒回彈。」
高品質的挪威鯖魚因為油脂豐富，料理時甚至僅須放少量的油。並將魚皮朝下放入鍋中煎至金黃，魚肉本身散發出的天然油脂就能讓口感滑嫩爆汁。這個秋冬，別再只依賴魚油膠囊，讓冰箱裡常備這條「海中老虎」，用最天然實惠的方式，照顧全家人的身體健康。
