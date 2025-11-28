省人力房租 星國家庭咖啡與自販美食崛起引人氣

新加坡多元的美食，吸引不少遊客，只是人力還有房租成本大幅上揚，讓許多人氣餐飲老店也撐不住，只好停業。而另一種家庭咖啡廳跟自動販賣機美食則趁勢崛起，NHK的報導。

已經開業八十六年的中餐廳，以新鮮魚湯聞名。每逢週末與用餐時段，總會吸引大批饕客上門。然而最近，餐館卻突然收攤，結束營業。

中餐廳老闆表示：「這家店對我來說是無可替代的存在。做出關店的決定非常艱難，也從這點能看出新加坡目前的市場情況確實非常嚴峻。」

開店成本不斷上升，人事費用增加了百分之十。兩年前房租才調漲三成，最近卻又被要求再漲三成。即便生意興隆，年輕老闆仍選擇停止營業。

在大環境艱困下，新加坡出現另一種全新的餐飲型態。

記者走訪社區住宅區，這裡有一家正在營業的家庭式咖啡廳。只要遵守食品安全準則，就能在住宅區提供飲品服務，無須另外申請營業執照。這家咖啡廳僅在週末營業，店主夫妻平日皆在金融機構工作。由於在自宅開店，不需負擔房租等額外成本，更有餘裕提供品質穩定的咖啡讓客人品嘗。生意好的時候，一天能賣出五十杯。

咖啡廳老闆說：「能在家裡開出這樣的空間讓我們很開心，也因此有機會認識許多新朋友，是很棒的經驗。家庭咖啡廳會繼續營業。」

除了家庭式經營，另一項正在改變民眾消費習慣的，是即時送自動販賣機。這類設備不需要太多空間與人力即可營運。業者透過人工智慧分析不同地區的消費偏好，從日式和食到洋風料理約一百種菜單中，彈性調整、隨時推出可能最受歡迎的餐點。消費者只要透過手機預訂，就能在指定時間到固定地點領取熱騰騰的料理。

民眾認為：「不用久等又能直接用手機點餐，真的很方便。」

短短兩年間，自動販賣機即時送服務的取餐據點已增加到一百處。

自販即時送公司的副社長表示：「我想不只是新加坡，全球都面臨勞動力不足的問題。如果一切順利，我們也會前進其他國家，日本當然也是考量的目標之一。」

面對環境變化，新加坡餐飲業者無論規模大小，都在嘗試利用自身條件調整步伐，打造全新的經營模式，期望在多變、艱難的市場中走出自己的路。

