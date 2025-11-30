省半輩子存3000萬！6旬母因兒1請求不敢拒絕 晚年生活陷入破產危機

財經中心／王文承報導

不少父母辛苦存下一輩子的退休金，但面對子女生活壓力大，常以「孫子需要」為理由來請求金援，結果反而讓原本應該安穩的晚年陷入財務危機。（示意圖／PIXABAY）

不少父母辛苦存下一輩子的退休金，但面對子女生活壓力大，常以「孫子需要」為理由來請求金援時，多數長輩往往不好意思拒絕，擔心不幫忙會被視為冷漠的爺爺奶奶，結果反而讓原本應該安穩的晚年陷入財務危機。

母擁3000萬存款因兒1請求 晚年面臨破產



根據《THE GOLD ONLINE》報導，日本68歲的安達洋子（化名）和丈夫原本存下3000萬日圓（約新台幣600萬）作為養老金，本以為能過著簡單踏實的退休生活，然而兒子與媳婦不斷以孫輩的名義開口請求補習費、課外活動費、活動禮金等各種開銷，讓夫妻倆在短短5年間就花掉超過300萬日圓（約新台幣60萬）。安達坦言，她甚至開始擔心：「我們這樣下去會不會破產？」

廣告 廣告

她透露，自己和丈夫每月靠25萬日圓（約新台幣5萬）退休金生活，並不像兒子想的那樣富裕。過去兒子帶著孫子孫女來家裡時，她總是滿心歡喜，但近年來，這份喜悅背後越來越常混雜著不安與壓力，因為她幾乎可以預期兒子一家又會因為某個名目來開口。

起初只是生日或節日時包紅包，後來連七五三節、入學典禮、各種場合都期待她「添點心意」。等孫子幸介上小學後，兒子一家更帶她去百貨公司挑禮物，點中的書包要價8萬多日圓（約台幣1.6萬），雖然金額讓她吃驚，但她仍掏出錢付帳，只因心裡想著「都是為了孫子」。

然而這樣的支出愈來愈頻繁，她已逐漸變成兒子一家的固定金援來源，每年加總起來已超過50萬日圓（約新台幣10萬）。兒子與媳婦以為她們生活過得很好，卻完全不知道夫妻倆其實靠退休金勉強維持開支。如果持續這樣金援到孫子升上國高中甚至大學，安達很清楚，他們的財務一定會被掏空。

丈夫曾建議她委婉拒絕，但安達始終放不下心裡的糾結，害怕孫子會覺得她冷漠，也擔心和兒子媳婦之間的關係變得尷尬。即使如此，面對可能被拖垮的晚年生活，夫妻倆最終還是坐下來好好討論，決定不能再無止境地提供協助。

安達和丈夫最後做出共識，不再每次兒子一家來訪時都要掏錢，而只在入學、生日等真正重要的場合給予禮金，把每年的孫輩開銷控制在20萬日圓（約新台幣4萬）以內。這樣既能保留長輩表達愛意的方式，也能避免自己的退休金被無止境地消耗，保護家庭財務與彼此的關係。

專家提醒，疼孫沒有錯，但如果過度金援導致自己無法維持生活，最終反而會造成家族更大的負擔。真正的愛，不是把錢全給出去，而是在彼此能安心相處、不帶壓力的狀態下維持溫暖的家庭連結，這樣才能讓晚年真正過得踏實又幸福。

更多三立新聞網報導

國民爸爸說再見了！黃仁勳開心分享按摩體驗 親曝「這時間」旋風來台

性福來得太快？她帶閨密回家想給男友「雙飛驚喜」 結局超展開

Ctrl+C、Ctrl+V？這1鬧區妹子冬季「三件套」曝 眾人認證：像公發制服

勞動部爆霸凌孕婦案！洪申翰證實：已做出相關處置

