省小錢虧大！竹市新莊火車站旁亂象曝 機車族遭控亂停車

記者張浩譯、林意芸／新竹報導

這是什麼離譜停車方式，汽車格硬生生被機車攻占！新竹市東區的新莊車站附近，不少民眾似乎貪圖方便或是想規避停車費，就將機車停在汽車停車格上，不少駕駛相當無奈，這樣很容易發生擦撞，警方目前也已經到場處理並開罰。

機車就停在汽車格裡。

一輛機車好端端停在路邊，但再仔細一瞧，這裡不是汽車停車格嗎？畫面看了讓人眉頭一皺，但這樣的亂象幾乎是常態。

好多台機車排排站，民眾把照片PO上網，網友炸鍋，有人酸難道是不想繳錢，甚至還有人逗趣留言，不是付不起，而是停這更有性價比，還有網友也遇過亂象，直呼不敢停車。

廣告 廣告

民眾：「亂停會造成我們停車很不方便，看能不能有什麼改善方案。」

民眾：「很多人在停的時候，當然會影響停車啊，講真的沒有沒有監視器，到時候發生擦撞，也是會造成滿多困擾的。」

一排違停機車。

實際停車看看，汽車要停時被迫小心，開進去差一公分就要上演「碰碰車」。這裡就在新竹新莊車站旁，台鐵規劃汽車停車區，卻被發現汽車格裡停滿機車，讓汽車格變大型機車專區，但這裡明明機車格多，車主們疑似為了省一小時20元的停車費違規，但只要被抓，就得乖乖繳罰單。

新莊里長盧秋永：「停車格說實在也不多，那供不應求，所以有的人鋌而走險，就停在違規的地段，那裡面200公尺還有一個機車停車格，那個是要收費的，所以他們可能也不願意，付這個停車費。」

車主疑似為了省錢違規。

里長看不下去，直接找警方出面，警方也到場開罰。原本一整排的機車大軍，還是有人冒險違規，圖方便或是為了省小錢，卻可能收到最高1千2的罰單，一點都不划算。

更多三立新聞網報導

大貨車猛撞變換車道機車 女騎士遭輾斃瞬間畫面曝光

矢口否認虐貓！狠棄12貓屍遭約談 28歲女全推給前男友

33歲女遭丟包-8℃高山「困6小時凍死」 男友下山詭異5舉動涉犯殺人罪

創意私房「偷拍狼師」判關12年！上訴「保證不再犯」求輕判…法官不理

