省時! 台北到南港不搭捷運搭高鐵 通勤族:划算

從台北車站到南港，不少通勤的民眾，都會選擇搭乘捷運，不過，有趕時間的網友發現，如果改搭高鐵，可以省下10分鐘，而且，票價只多了五塊錢！民眾直呼好划算，推薦大家都這樣搭。

民視新聞記者孟嘉美：「從台北到南港，不少人都會搭乘捷運，不過現在卻有網友發現，轉個方向，改搭高鐵，速度更快，票價卻只貴了五塊。」





台北到南港不搭捷運改搭高鐵 省10分鐘多5塊錢 通勤族：划算

有網友發現，轉個方向，改搭高鐵，速度更快，票價卻只貴了五塊（圖／民視新聞）





民眾：「差五塊錢而已，那速度上可能也會，稍微快一點點，對所以我個人認為，應該是OK的，有時候搭捷運，是非常擁擠的，但是高鐵的話基本上，它的人數可能限制跟，到達目的地的用途，可能不太一樣。」

民眾：「既然說我能多花五塊錢，然後可以快十分鐘到的話，那我覺得我還滿願意，花這個錢的。」





台北到南港不搭捷運改搭高鐵 省10分鐘多5塊錢 通勤族：划算

台北到南港怎麼搭（圖／民視新聞）





從台北到南港，搭高鐵，單趟只要8到9分鐘，比起捷運一趟19分鐘。多付5元，省下10多分鐘，而且，還不用人擠人，確定有位置坐。這樣看起來，CP值確實不錯！但若把班次密度算進去，尖峰時段，高鐵5到25分，才有一班車；相較北捷尖峰時段2分鐘到2分半一班，要是沒掌握好時刻表，高鐵高速紅利，恐怕就被吃掉。

民眾：「我個人是覺得還可以啦，但不會因為這樣子，去特別去選什麼，就自己日常生活中，方便就好。」

民眾：「畢竟捷運的班次還是比較多嘛，我會先去看那個班次表，如果捷運會比較快的話，那我就會選擇捷運。」

搭捷運、還是搭高鐵，票價、路程時長、班距都是考量因素。也有網友採折衷說。班次比高鐵密集、票價比高鐵便宜的台鐵，還能用TPASS，也是不錯的選擇。

