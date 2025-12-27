省油漆？ 「中空人行道」騎士看嘸騎入 網怨：行人太危險

嘉義棒球場周邊出現了一長段的中空人行道。（圖／東森新聞）





嘉義棒球場周邊出現了一長段的中空人行道，不少機車騎士因為看不懂，直接騎上人行道，把慢跑的行人嚇到，有網友就把機車騎人行道的畫面po網，指為了省油漆這種只塗兩邊的做法太危險，而市府則說這不是省油漆，是擔心全路段塗滿綠色油漆，遇上雨天太滑，會造成路邊車輛要切出時有危險。

民眾拍下嘉義市棒球場邊的人行道，只見人行道兩邊各劃上一條綠線，靠車道部分還畫上白色邊線和紅線，機車騎士就大剌剌的騎在人行道上，讓民眾抱怨省油漆省到這樣，是幫行人開條黃泉路，而記者在現場實地觀察，真的有機車就騎在人行道上，因為騎士抱怨畫這樣真的看不懂。

機車騎士：「我一剛開始我也看不懂，就慢慢騎慢慢騎的時候，就看到人行道的標示，為什麼要空中間那個，你乾脆把它塗滿，就一樣的顏色那樣。」

騎士才抱怨完另一輛，騎在人行道上的機車又騎了過去。

行人：「我在慢跑機車在人行道上，確實有機車騎上來對，（會不會覺得說怎麼改進），就全部漆同樣顏色就好了。」

騎士抱怨看不懂，而行人害怕走到被撞到，因為看一般人行道，都是從頭到尾塗滿綠色清楚標出，但是這條人行道卻只有畫兩邊，隔一段長段距離，才會出現人行道的地面標示。

市政府則說這個人行道是串連棒球場和嘉義公園，全線較長如果整個塗滿綠色，經費是24萬元並不是缺錢，而是擔心全塗滿下雨天會滑，路邊切出的車輛可能有危險。

嘉義市政府交通處交通工程科科長賴義龍：「但各縣市在設置標線人行道，對於塗設的規定做法因地制宜，有全塗滿也有部分塗滿，也有甚至不上色的。」

市府說會增加人行道的地面標示，同時會加強取締騎入的機車，而民眾騎車也要看清地面的標示。

