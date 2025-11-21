省油省錢還省碳算盤派最愛 嘉義租新車甜爽遊 台南高雄屏東路邊都能還

最新2026年式ALTIS HYBRID加入iRent車隊，油電更省、碳排更低，租車聰明遊。圖／iRent

和泰集團旗下的共享移動品牌iRent，官宣兩個重磅升級：一是 2026 年式 TOYOTA COROLLA ALTIS HYBRID 新車上線；二是南區路邊租還正式延伸到嘉義高鐵站。

如果你常用iRent租車出任務，這消息真的值得收藏。iRent這次一口氣推出「新車導入＋跨區服務延伸」兩大更新，目的很單純：讓大家的出行更有選擇、更方便，也更環保。

從 2025 年 11 月開始，2026 年式TOYOTA COROLLA ALTIS HYBRID將陸續在全台「同站租還」與「路邊租還」上線，之後到哪都租得到、看得到。ALTIS過去可是長期的「南波萬」銷售神話，只是後來休旅車崛起、跨界小休旅COROLLA CROSS橫掃市場，「神車」頭銜才被接手。

但不管怎麼說，ALTIS HYBRID的油電複合動力依舊亮眼，省油、平順，再加上配備倒車顯影、BSM盲點偵測、Apple CarPlay / Android Auto、ACC全速域跟車、LTA車道輔助等配備，通勤輕鬆、跑長途也不累，經濟型租車的整體體驗可以說是直接被往上升一級。

南區路邊租還正式延伸至嘉義高鐵，從嘉義一路向南開到哪還到哪，跨區旅程自由度更高。圖／iRent

2026年新車上路還推出手刀領的一波回饋，輸入「租車開新」直接領342分鐘折抵券。汽車30分鐘折抵券×2（張）、ALTIS HYBRID限定30分鐘折抵券×1（張）、汽車滿6小時折2小時×2（張），共享電動機車前6分鐘折抵券×2（張）。

2026年式新車上路租外，另一個大升級就是南區路邊租路邊還正式延伸到嘉義高鐵站，這代表什麼？代表從嘉義一路往南玩，不用再折返還車。你大可在嘉義高鐵站取車，一路往台南、高雄、屏東開，行程結束後，直接在南區服務範圍內、任一合法路邊車位或指定調度車場還車。

超適合跨縣市出差、兩天一夜甜蜜小旅行、城市探險，不想被還車地點綁住的自由行，租車自由度直接拉滿。而且每一次租車，就是用行動支持永續、低碳的綠色出行。不管是上下班、旅遊、跑業務，少開私人車，每租一次即為向減碳前行一步。



