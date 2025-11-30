省省荷包！ 台灣中油：12／1起汽柴油價格不調整

台灣中油公司今（30）宣布，明天凌晨零點起，汽、柴油價格都不調整。（圖：台灣中油網站）

台灣中油公司今（30）日宣布，明天凌晨零點起，國內汽、柴油價格都不調整，參考零售價格，分別是92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛每公升28.6元、98無鉛每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。實際零售價格，以各營業點公告為準。

台灣中油表示，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各不予調整，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。

台灣中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至10月底止，台灣中油共吸收約64.29億元。