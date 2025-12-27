省省荷包！UNIQLO「隱藏3大免費服務」曝光 一堆人不知道

國際中心／許智超報導

日本家事達人整理出UNIQLO的3大免費服務。（圖／資料照）

日系品牌UNIQLO以高品質與簡約設計聞名，還會定期推出季節性新款及合作系列，吸引廣大台灣消費者喜愛。對此，日本家事達人三木千奈就整理出UNIQLO的3大免費服務，包括舊衣回收、修改褲長及皮帶打洞。

根據日媒《saita》報導，日本家事達人三木千奈表示，對於那些放在衣櫃深處、不再穿的UNIQLO服飾，可利用UNIQLO的「RE.UNIQLO 回收箱」，回收後的衣物可再利用或加工再製，這樣不僅能清出家中的空間，同時也能為環保與社會貢獻一份心力。

再來是「修改褲長」，三木千奈指出，購買褲子時，最難避免的問題之一就是「褲長不合」，而UNIQLO的褲子雖然設計的很好看，但對部分的人來說，仍可能會覺得稍微有點長，因此業者針對部分的褲子款式，提供免費修改褲長的服務。

另外，三木千奈提到，只要是符合修改條件的褲款，即使是購買後再拿去修改也沒問題，也不需要到原本購買或取貨的店舖，只要攜帶該件商品及購買明細，到任何一家UNIQLO實體店舖就可以修改。

最後是「皮帶打洞」，三木千奈說，皮帶往往會因每個人體型差異，而出現尺寸「差一點點」不合的情況，這種時候UNIQLO提供的「皮帶打洞服務」就非常實用。除了部分商品外，只要在門市購買的UNIQLO皮帶，都可免費增加皮帶孔洞，透過追加打洞或是剪短，將皮帶調整到適合自己的尺寸。需注意的是，調整皮帶長度的服務，只有UNIQLO購買的商品，部份皮帶款式，如編織款，或是其他品牌的皮帶商品，就無法使用此服務。

