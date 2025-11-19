省荷包再振買氣！2025物調券第二波11/28登場 35萬份、108處場域熱力開發
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】省荷包、挺攤商、拚市場的重要助力又來了！今年第二波物調券活動即將於11月28日至11月30日開跑，全天皆有不同類別場域發放，使用期限至12月4日。經發局表示，今（19）日熱鬧舉辦宣傳記者會，揭開今年第二波物調券的振興序幕，並宣布這次活動增2處特色場域、逢甲夜市自主加碼三千份物調券等亮點，另正值台中購物節與普發一萬元的消費熱潮，歡迎大家前往台中的市場、夜市攤販集中區、商圈等108處場域，將35萬份物調券帶回家，雙倍放大荷包，年底來台中購物最划算！
經發局長張峯源指出，第二波物調券的場域較之前更多元，除延續上一波的公民有、民營、公有委外市場、攤販集中區、商圈，以及臺中市產業故事館發展協會之會員店家外，今年再新增2場域，包含東區的「富好黃昏市場」、光復新村的「霧峰原流新創聚落」，無論是買菜、吃小吃、買手作品、逛聚落，都能用物調券直接省一波，預計可創造7,000萬元商機。此外，男女老少、各國遊客來台中最愛逛的逢甲觀光夜市攤販集中區，其管理委員會搭上最近「普發1萬元」的熱潮，為了造福會員，更是誠意滿滿，額外自家再加碼 3,000份物調券，預估至少再創 60萬元夜市買氣。
經發局強調，這次物調券玩法依舊簡單、場域更加多元，就是要讓民眾在11月28日至11月30日三天內輕鬆領、放心買，把台中的庶民經濟推向更亮眼的一波。今日記者會也同步首播第二波全新廣告影片，從早市兢兢業業開攤的氛圍，到夜市攤商熱情推銷，全都濃縮成一段最有「市集人情味」與「物調券半價優惠」的台中故事。
此外，這次活動再次獲得台中市議會的支持，議員熱情相挺協助拍攝廣告宣傳影片，搭配知名的老字號第二市場、海線販售品項豐富的清水第一市場，以及近年崛起的捷運(總站)夜市、梧棲中港觀光夜市攤販集中區的攤商擔任最佳代言人，共同行銷物調券，宣傳來自各方的寶藏攤位，都是這一波不可錯過的重點場域。
經發局補充，此次物調券規劃於週五、週六及週日舉辦，讓更多上班族與外縣市遊客都有機會能參與，歡迎民眾來市仔、逛商圈，以現金100元兌換200元物調券，每人、每場域僅限兌換二份，請留意勿重複領取且不得跨場域使用，更多資訊請至台中市政府經濟發展局網站(https://www.economic.taichung.gov.tw/3139651/post)查詢。
今日活動，包括經發局長張峯源、市議員劉士州、建國公有零售市場會長蔡官典、逢甲觀光夜市攤販集中區主委凌森耀、台中市商圈觀光文化產業聯合會理事長張聖明、台中市商圈聯誼會總召王允伶、台中市產業故事館發展協會理事長周信宏，與台中市各大市場、夜市、商圈多位幹部代表均到場；立法委員廖偉翔、市議員黃馨慧、林霈涵、陳廷秀等也派代表共襄盛舉。
