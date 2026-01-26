省萬元！皮蛇疫苗補助搶破頭 全台13縣市最新資訊一次看

彰化縣政府於1月20日正式啟動帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗補助計畫，除低收入戶、中低收入戶長者全額免費，還有限額補助1萬人讓長者可用6000元價格施打原價17000元的帶狀疱疹疫苗，形同現省1萬多元，吸引大批民眾排隊搶打。目前國內已有多個縣市提供不同程度的帶狀皰疹疫苗補助或免費接種，最高可省下近1萬7的自費開銷。

帶狀皰疹，俗稱皮蛇或飛蛇，是因為感染水痘帶狀皰疹病毒而引起的疾病。 （示意圖／Pexels）

帶狀皰疹，俗稱皮蛇或飛蛇，是因為感染水痘帶狀皰疹病毒而引起的疾病。目前台灣主要使用的帶狀皰疹疫苗有2支，分別為減毒疫苗「伏帶疹」（ZOSTAVAX）以及基因合成疫苗「欣剋疹」（Shingrix），前者每劑約4,500～5,000元，只要接種一劑即可。後者的價格則落在8,000～9,000元，需接種兩劑。《中天新聞網》整理各縣市補助，方便讀者了解。

台北市

對象：設籍台北市且同時具備

1.中低收入戶資格

2.年滿 65 歲以上長者（原住民 55 歲以上）

3.符合全民健康保險重大傷病項目或愛滋病感染者或脾臟缺損。

補助內容：免費施打 2 劑帶狀皰疹疫苗

施打地點：臺北市市立聯合醫院（忠孝、仁愛、中興、和平、陽明、婦幼、林森、昆明）等院區

到院施打的民眾需提供證明文件：

一.身分證及健保卡（原住民須附原住民身分證明）

二.低收或中低收入戶證明（有效期內）

三.持有重大傷病註記（效期內）或符合公告疾病證明文件

醫療證明文件（如診斷證明書、健保快易通等可證明符合公告疾病者，另重大傷病註記需於效期內）

施打時間：預計114/9/1正式開始

新北市

即日起設籍新北市且同時具備「年滿 65 歲或 55 歲以上原住民、低收入或中低收入戶以及罹患免疫功能低下疾病」未曾接種者，可公費補助2劑，兩劑間隔至少2個月。

罹患免疫功能低下疾病者包含

患有免疫缺乏症者

全身性自體免疫症候群及紅斑性狼瘡、硬皮症、類風濕性關節炎

先天或後天脾臟缺損

愛滋感染者近1年 CD4<200

近1年診斷為白血病（Leukemia）或惡性淋巴瘤 （Lymphoma）之患者

洗腎

癌症

符合接種資格的民眾可以攜帶身分證（戶口名簿）、健保卡、低（中低）收證明、及檢具診斷書佐證資料，至新北市29區衛生所預約接種。

桃園市

一、實施期程：自民國115年1月1日起至12月31日止。

二、實施對象：需設籍桃園市，並同時符合下列條件。

（一）年齡滿50歲以上【民國64年（含）以前出生】

（二）已於民國114年接種流感疫苗及新冠疫苗。

（三）已簽署預立醫療決定書（Advance Decision, AD）。

三、補助方式：提供1劑非活性帶狀疱疹疫苗予實施對象免費接種。

四、接種原則：

（一）從未接種過非活性帶狀疱疹疫苗者，提供自費接種1劑非活性帶狀疱疹疫苗，同時安排間隔2至6個月內免費接種第2劑；如屬低收入戶或中低收入戶身分者，前述原應自費接種之1劑，亦由市府補助，提供完整2劑免費接種服務。

（二）曾接種1劑非活性帶狀疱疹疫苗且間隔至少2個月者，提供免費接種1劑非活性帶狀疱疹疫苗。

新竹市擴大自費疫苗補助，自 114 年 8 月 15 日起調增 50 歲以上市民自費帶狀皰疹疫苗補助，由原先的 1000 元提升至 2000 元。(圖/新竹市衛生局)

新竹市

新竹市擴大自費疫苗補助，自114年8月15日起調增50歲以上市民自費帶狀皰疹疫苗補助，由原先的1000元提升至2000元，並同步推出線上申辦服務，申請辦法如下。

補助對象：50歲以上新竹市民、已自費接種帶狀疱疹疫苗，且接種日前設籍滿1年以上。

補助金額：疫苗藥品費用單劑金額未達2000元，採實支實付，建議可完成劑次後再申請。

A.線上申請

至「新竹市數位申辦服務平台-自費疫苗補助專區」申請，114/8/15開放啟用。

B.臨櫃辦理

新竹市衛生局10樓疾病管制科申請，洽詢電話03-5355130。

申請需備文件

本市公費疫苗合約醫療院所之開立收據正本，需有接種人姓名、用藥日期、藥品名稱、醫療院所蓋章等資訊。

3個月內含個人遷徙紀錄之詳細記事戶口名簿影本或戶籍謄本影本。

匯款存摺封面影本。

申請人身分證正反面影本、印章。

受委託人身分證正反面影本、印章及委託書。

申請期限

114年1月1日至114年12月31日，額滿為止。

申請人自接種日起6個月內，持相關申請文件申辦，逾期不受理。

每項疫苗每人申請1次為限，線上申辦補件有效期限7天，倘逾期限請重新提交申請。

竹北市

對象：設籍竹北市滿 1 年、年滿 50 歲

補助內容：

1. 一般市民：最高補助 NT$3800

2. 低收入戶：補助 NT$4800

期限：自施打日起 6 個月內申請

地點：市內合格院所

苗栗縣

對象：設籍苗栗縣、50～79 歲低收入／中低收入戶長者

補助內容：免費接種 1 劑非活性疫苗（Shingrix®）

地點：各鄉鎮衛生所預約施打

彰化縣政府衛生局26日調整帶狀疱疹疫苗預約規則，統一在下午1時30分發放號碼牌，並將剩餘的4567個一般長者名額全數釋出開放預約至額滿。(圖/彰化縣衛生局)

彰化縣

對象：設籍彰化縣1年以上且65歲以上長者

補助內容：免費接種2劑非活性疫苗（Shingrix®）

地點：各鄉鎮衛生所預約施打

A.低收及中低收入戶長者

由衛生局事先寄發紙本通知單。

長者1月20日至2月13日持通知單到衛生所確認資格無誤後完成第1劑接種。

B.一般長者

1月20日起至衛生所預約登記。 由衛生所提供繳費單，於7日內透過銀行臨櫃匯款及超商等通路繳費。 成功繳費後會接到簡訊通知或預約登記14日後，即可到衛生所完成第1劑接種。

嘉義縣

對象：設籍嘉義縣滿 1 年、70 歲以上低收入／中低收入戶者

補助內容：免費接種 2 劑非活性疫苗

地點：鄉鎮市衛生所預約

嘉義市

對象：設籍嘉義市滿 1 年、50 歲以上低收入／中低收入戶者

補助內容：免費接種 2 劑非活性疫苗（可省下約 NT$17000）

證件：健保卡、戶籍謄本、低（中低）收證明

施打起始：2025 年 5 月 15 日起

台南市

對象：

1. 65 歲以上具高風險慢性病且低／中低收入戶

2. 55～64 歲原住民且具高風險慢性病且低／中低收入戶

補助內容：免費接種 2 劑疫苗

施打起始：自 2025 年 3 月 25 日

更多：中低收入且罹患慢性病者亦可申請

花蓮縣衛生局114年6月5日起增編經費預算，提供3,000名縣民接種，每人2劑疫苗。（圖／花蓮縣衛生局）

花蓮縣

對象：設籍花蓮縣、50 歲以上中低／低收入戶、65 歲（原住民 55 歲）以上慢性病長者

補助內容：免費接種 2 劑非活性疫苗（每年提供 3000 劑）

施打起始：2025 年 6 月 5 日

攜帶：健保卡、身分證、低（中低）收證明、慢性病證明；原民另攜戶口名簿

金門縣

對象：設籍金門縣、65 歲以上低收入或中低收入長者

補助內容：免費接種 2 劑型疫苗

連江縣

對象：

1. 設籍連江縣、65 歲以上民眾

2. 60～64 歲符合高風險慢性病或持有重大傷病卡者

補助內容：免費接種 2 劑疫苗

施打起始：2025 年 5 月 1 日



