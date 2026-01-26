省萬元！皮蛇疫苗補助搶破頭 全台13縣市最新資訊一次看
彰化縣政府於1月20日正式啟動帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗補助計畫，除低收入戶、中低收入戶長者全額免費，還有限額補助1萬人讓長者可用6000元價格施打原價17000元的帶狀疱疹疫苗，形同現省1萬多元，吸引大批民眾排隊搶打。目前國內已有多個縣市提供不同程度的帶狀皰疹疫苗補助或免費接種，最高可省下近1萬7的自費開銷。
帶狀皰疹，俗稱皮蛇或飛蛇，是因為感染水痘帶狀皰疹病毒而引起的疾病。目前台灣主要使用的帶狀皰疹疫苗有2支，分別為減毒疫苗「伏帶疹」（ZOSTAVAX）以及基因合成疫苗「欣剋疹」（Shingrix），前者每劑約4,500～5,000元，只要接種一劑即可。後者的價格則落在8,000～9,000元，需接種兩劑。《中天新聞網》整理各縣市補助，方便讀者了解。
台北市
對象：設籍台北市且同時具備
1.中低收入戶資格
2.年滿 65 歲以上長者（原住民 55 歲以上）
3.符合全民健康保險重大傷病項目或愛滋病感染者或脾臟缺損。
補助內容：免費施打 2 劑帶狀皰疹疫苗
施打地點：臺北市市立聯合醫院（忠孝、仁愛、中興、和平、陽明、婦幼、林森、昆明）等院區
到院施打的民眾需提供證明文件：
一.身分證及健保卡（原住民須附原住民身分證明）
二.低收或中低收入戶證明（有效期內）
三.持有重大傷病註記（效期內）或符合公告疾病證明文件
醫療證明文件（如診斷證明書、健保快易通等可證明符合公告疾病者，另重大傷病註記需於效期內）
施打時間：預計114/9/1正式開始
新北市
即日起設籍新北市且同時具備「年滿 65 歲或 55 歲以上原住民、低收入或中低收入戶以及罹患免疫功能低下疾病」未曾接種者，可公費補助2劑，兩劑間隔至少2個月。
罹患免疫功能低下疾病者包含
患有免疫缺乏症者
全身性自體免疫症候群及紅斑性狼瘡、硬皮症、類風濕性關節炎
先天或後天脾臟缺損
愛滋感染者近1年 CD4<200
近1年診斷為白血病（Leukemia）或惡性淋巴瘤 （Lymphoma）之患者
洗腎
癌症
符合接種資格的民眾可以攜帶身分證（戶口名簿）、健保卡、低（中低）收證明、及檢具診斷書佐證資料，至新北市29區衛生所預約接種。
桃園市
一、實施期程：自民國115年1月1日起至12月31日止。
二、實施對象：需設籍桃園市，並同時符合下列條件。
（一）年齡滿50歲以上【民國64年（含）以前出生】
（二）已於民國114年接種流感疫苗及新冠疫苗。
（三）已簽署預立醫療決定書（Advance Decision, AD）。
三、補助方式：提供1劑非活性帶狀疱疹疫苗予實施對象免費接種。
四、接種原則：
（一）從未接種過非活性帶狀疱疹疫苗者，提供自費接種1劑非活性帶狀疱疹疫苗，同時安排間隔2至6個月內免費接種第2劑；如屬低收入戶或中低收入戶身分者，前述原應自費接種之1劑，亦由市府補助，提供完整2劑免費接種服務。
（二）曾接種1劑非活性帶狀疱疹疫苗且間隔至少2個月者，提供免費接種1劑非活性帶狀疱疹疫苗。
新竹市
新竹市擴大自費疫苗補助，自114年8月15日起調增50歲以上市民自費帶狀皰疹疫苗補助，由原先的1000元提升至2000元，並同步推出線上申辦服務，申請辦法如下。
補助對象：50歲以上新竹市民、已自費接種帶狀疱疹疫苗，且接種日前設籍滿1年以上。
補助金額：疫苗藥品費用單劑金額未達2000元，採實支實付，建議可完成劑次後再申請。
A.線上申請
至「新竹市數位申辦服務平台-自費疫苗補助專區」申請，114/8/15開放啟用。
B.臨櫃辦理
新竹市衛生局10樓疾病管制科申請，洽詢電話03-5355130。
申請需備文件
本市公費疫苗合約醫療院所之開立收據正本，需有接種人姓名、用藥日期、藥品名稱、醫療院所蓋章等資訊。
3個月內含個人遷徙紀錄之詳細記事戶口名簿影本或戶籍謄本影本。
匯款存摺封面影本。
申請人身分證正反面影本、印章。
受委託人身分證正反面影本、印章及委託書。
申請期限
114年1月1日至114年12月31日，額滿為止。
申請人自接種日起6個月內，持相關申請文件申辦，逾期不受理。
每項疫苗每人申請1次為限，線上申辦補件有效期限7天，倘逾期限請重新提交申請。
竹北市
對象：設籍竹北市滿 1 年、年滿 50 歲
補助內容：
1. 一般市民：最高補助 NT$3800
2. 低收入戶：補助 NT$4800
期限：自施打日起 6 個月內申請
地點：市內合格院所
苗栗縣
對象：設籍苗栗縣、50～79 歲低收入／中低收入戶長者
補助內容：免費接種 1 劑非活性疫苗（Shingrix®）
地點：各鄉鎮衛生所預約施打
彰化縣
對象：設籍彰化縣1年以上且65歲以上長者
補助內容：免費接種2劑非活性疫苗（Shingrix®）
地點：各鄉鎮衛生所預約施打
A.低收及中低收入戶長者
由衛生局事先寄發紙本通知單。
長者1月20日至2月13日持通知單到衛生所確認資格無誤後完成第1劑接種。
B.一般長者
1月20日起至衛生所預約登記。
由衛生所提供繳費單，於7日內透過銀行臨櫃匯款及超商等通路繳費。
成功繳費後會接到簡訊通知或預約登記14日後，即可到衛生所完成第1劑接種。
嘉義縣
對象：設籍嘉義縣滿 1 年、70 歲以上低收入／中低收入戶者
補助內容：免費接種 2 劑非活性疫苗
地點：鄉鎮市衛生所預約
嘉義市
對象：設籍嘉義市滿 1 年、50 歲以上低收入／中低收入戶者
補助內容：免費接種 2 劑非活性疫苗（可省下約 NT$17000）
證件：健保卡、戶籍謄本、低（中低）收證明
施打起始：2025 年 5 月 15 日起
台南市
對象：
1. 65 歲以上具高風險慢性病且低／中低收入戶
2. 55～64 歲原住民且具高風險慢性病且低／中低收入戶
補助內容：免費接種 2 劑疫苗
施打起始：自 2025 年 3 月 25 日
更多：中低收入且罹患慢性病者亦可申請
花蓮縣
對象：設籍花蓮縣、50 歲以上中低／低收入戶、65 歲（原住民 55 歲）以上慢性病長者
補助內容：免費接種 2 劑非活性疫苗（每年提供 3000 劑）
施打起始：2025 年 6 月 5 日
攜帶：健保卡、身分證、低（中低）收證明、慢性病證明；原民另攜戶口名簿
金門縣
對象：設籍金門縣、65 歲以上低收入或中低收入長者
補助內容：免費接種 2 劑型疫苗
連江縣
對象：
1. 設籍連江縣、65 歲以上民眾
2. 60～64 歲符合高風險慢性病或持有重大傷病卡者
補助內容：免費接種 2 劑疫苗
施打起始：2025 年 5 月 1 日
延伸閱讀
影/高雄娃娃機大盜專偷萬元「金證公仔」 早上偷、下午落網
川普反對中加合作揚言對加徵「100%關稅」 陸外交部回應了
「受夠華盛頓的命令！」委國代總統首公開嗆美 要求停止干預內政
其他人也在看
醫生點名「這4種茶」千萬別喝！傷胃又傷身，多一步驟護肝腎
台灣人愛喝茶，從手搖飲到自家沖泡的高山茶，茶幾乎是我們的「國飲」。茶葉中富含的兒茶素被公認具有抗氧化、促進代謝的好處，但如果喝的方法不對，恐怕養生不成反傷身。景...早安健康 ・ 1 天前 ・ 發表留言
一堆人不知！草莓、花椰菜要泡鹽水？醫：「這樣洗」最營養又安全
目前正值草莓季，許多人擔心草莓農藥多，怕吃進農藥，因此疑惑是否應先用鹽水泡？醫師邱筱宸以醫學角度，破解用鹽水或是小蘇打水浸泡的迷思，提供一套適用於各類蔬果的清洗方式，包括先浸泡、後沖洗、最後再去地切段這個標準處理流程。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2則留言
1月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星好康優惠一次看！
祝福1月壽星們生日快樂！2026年1月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳預定，無論是火鍋、燒烤或吃到飽餐廳，壽星優惠通通有，小編整理了各個餐廳的美食優惠資訊，包括台中、台北、高雄、台南各地區的壽星們都能使用生日優惠慶祝生日，快來看看有哪些好康的生日優惠！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 4則留言
彰縣文化局開辦傳統戲曲研習課程 (圖)
彰化縣文化局推動傳統音樂戲曲傳習計畫，辦理研習課程，即起開放報名，學員在期末課程結束前，也有機會參與文化局舉辦各項傳統戲曲展演活動及聯合成果發表會，實際站上舞台演出。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
青春動滋券轉型「運動幣」！16歲以上國民都可用 今起登記搶60萬份
為深化全民運動風氣，運動部今年正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象從原本的青年族群擴大至16歲以上全民，預計發放60萬份500元運動幣，今（26）天上午10點起首波分流登記，2/12抽籤、3台視新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1則留言
林志玲狀態太犯規！久違重現「絕美古裝」 與楊紫同台掀回憶殺
台灣第一名模林志玲驚喜回歸戲劇圈！近日她被目擊現蹤大陸橫店片場，客串演出由陸劇女神楊紫主演的新戲《玉蘭花開君再來》。這是林志玲繼2018年電影《祖宗十九代》後，時隔8年再度投入影視拍攝，流出的側拍照中，她身穿紫色繡花旗袍、配戴珍珠飾品，極具民國初年的典雅韻味，凍齡狀態讓網友直呼「仙女下凡」、「這狀態太犯規。」鏡報 ・ 20 小時前 ・ 16則留言
彰化皮蛇疫苗傳出「千元代排隊」 衛生局：最高罰25萬！
彰化縣政府於1月20日正式啟動帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗補助計畫，除低收入戶、中低收入戶長者全額免費，還有限額補助1萬人讓長者可用6000元價格施打原價17000元的帶狀疱疹疫苗，形同現省1萬多元，因此吸引大批長者冒著刺骨寒風排隊，沒想到許多人撲空，引發強烈抱怨，釀成「皮蛇疫苗之亂」。衛生局緊急開會後，決定不再分批分流，直接將剩餘名額全數釋出，自26日起開放預約至額滿為止，並統一發放號碼牌時段，盼能減少民眾熬夜排隊的辛苦。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
台人常吃1類早餐被列一級致癌物！醫：大腸癌風險增18%
生活中心／張予柔報導隨著現代人越來越注重健康，早餐已經成了許多民眾日常關注的重點，但醫生提醒，台人愛吃的「1類早餐」，其實早已被世界衛生組織（WHO）列為「第一級致癌物」，危險程度甚至與菸草、石棉相當。食安專家韋恩在粉專「韋恩的食農生活」指出，政府對其危害的作為仍有限，民眾應提高警覺。民視健康長照網 ・ 14 小時前 ・ 4則留言
2026文化幣攻略》13-22歲都有！領取資格、App新功能、點數放大一次懂
2026年文化部正式宣布「文化成年禮金」邁入新里程碑。今年不只是16歲以上青年的專屬紅包，13至15歲的國中生也正式加入領取行列。這意味著從13歲到22歲，這整整10年的青春歲月，政府每年都將送上1200 點「文化幣」作為藝文體驗的入場所。國中生最近放寒假別忘了使用！《遠見》整理2026年度最完整的遠見雜誌 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
千萬保時捷酒駕7連撞！Taycan女駕駛黑歷史曝光…議員到場急撇清
台南新營區24日深夜發生一嚴重車禍，一輛要價恐破千萬的保時捷Taycan沿新進路駕駛時，不知何故連續撞擊多輛多車肇事，當下除了引起民眾圍觀外，一度傳出有市議員到場關心，但據當地居民表示，該車在當地常常違規，使得負評也傳遍網路，因此車禍當下也引起一陣議論，但警方到場後進一步發現現年40歲的吳姓女駕駛酒測值0.92毫克超標，當場依公共危險現行犯逮捕送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
隱形眼鏡空殼先別丟！環保局公開舊鏡片、包裝處理法，３大管道可換購物金
環保意識抬頭，資源回收已成為現代人日常生活的重要環節，然而許多民眾對於生活中常見物品的回收方式仍存在認知盲點。近日社群平台掀起一波「隱形眼鏡空殼回收」討論熱潮，讓不少長期配戴隱形眼鏡的民眾驚覺，原來這食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 發表留言
單眼視力驟降別拖延 眼科醫師：恐與腦部病變有關
檢查發現王女士右眼視力僅剩0.1，與其自述症狀相符，進一步檢查眼球結膜、角膜、水晶體及視網膜後，皆未發現明顯異常。由於眼部結構無法解釋視力在短時間內快速惡化的原因，謝醫師提高警覺，懷疑問題可能來自視神經甚至腦部，隨即安排核磁共振（MRI）檢查。 影像檢查結果顯示，王女士腦部存在血管異常，經會診放射科醫師後，確診為「右側內頸動脈眼分支血管瘤」，血管瘤壓迫視神經，導致視力模糊。隨後，醫療團隊安排放射介入治療，阻斷血管瘤內血流，成功解除對視神經的壓迫，降低日後失明及腦出血等嚴重併發症的風險。目前患者的右眼視力已有明顯回升，並持續於門診追蹤。 神經或腦部出現病變，也會影響視力台北慈濟醫院眼科主治醫師謝繡卉指出，眼睛的功能主要在於接收光線並形成影像，再將影像轉換為神經訊號，經由視神經傳送至大腦視覺中樞進行解讀。由於視神經本身屬於中樞神經系統的一部分，一旦神經或腦部出現病變，便可能影響訊號傳導或視覺判讀，進而表現為視力模糊、視野缺損或影像變形等症狀。 臨床上，腦血管瘤、腦中風、腦腫瘤、腦部缺血，甚至部分神經退化性疾病，如多發性硬化症，都可能以視力異常作為早期表現。謝繡卉提醒，這類疾病初期往往沒有明常春月刊 ・ 41 分鐘前 ・ 發表留言
越晚越冷！東北季風南下「最冷下探11度」 13縣市防8級陣風
東北季風增強，今日北部與東北部氣溫下降，明日受其影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫雨。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 1則留言
養老鼠咬布袋! "鬼金棒拉麵"爆內鬼 員工2年A走逾50萬現金
社會中心／洪巧璇、黃啓豪、鄭國陽 台北報導真的是養老鼠、咬布袋！台北市中山區的拉麵名店「鬼金棒」老闆，突然在臉書Po文，宣布開除一名員工，他氣得表示，一名工作兩年的江姓員工，經常趁店裡忙碌，向客人謊稱「投幣機壞掉」只能收現金，於是就順手將錢放入自己口袋，兩年內，共偷了超過50萬元的營業額。Q彈拉麵浸泡在香麻濃郁湯頭裡，擺上肥美叉燒、糖心蛋、配料，最後撒上花椒粉，辣麻交織，不少老饕都是衝著這碗熱辣辣的拉麵而來。民視記者洪巧璇：「北市中山區拉麵名店鬼金棒，平日假日開店營業總是排了長長人龍，為的就是這一碗辣麻味噌拉麵，深受不少麻辣愛好者的喜愛。」用餐時間，店員忙進忙出，負責帶位，但沒想到，卻有其中一名員工，長期趁著店裡忙碌之際，把錢偷走，鬼金棒老闆也在25號，宣布要開除這名員工。「鬼金棒拉麵」內鬼騙客投幣機故障 收現金進口袋兩年A走50萬營業額（圖／民視新聞）把姓名、出身年月日、身份證字號，全都公布出來，老闆氣憤表示，江姓員工入職2年，熟悉工作模式後，經常騙客人機器壞掉，只能收現金，就直接把錢放入自己口袋內，被抓到很多次，老闆都選擇原諒，江姓員工前前後後加起來總共偷了50多萬，這次實在忍無可忍，決定開除。鬼金棒店員(非當事店員) 石先生：「每次跟他(江姓員工)工作的時候，都會機器常常有問題，上班的時候就也滿摸魚的，他會把零錢機的開關關掉，然後說是機器故障，或者是他就直接自己收著，每次我們在結帳的時候，只要是他前一天有在的時候，他來算的話就會常常不知道為什麼都會少錢。」「鬼金棒拉麵」內鬼騙客投幣機故障 收現金進口袋兩年A走50萬營業額（圖／民視新聞）名店出了賊，業者發文公布這名員工的相關資訊，希望其他同行能夠謹慎用人。千防萬防，家賊難防，怎麼也沒想到一起打拼2年多的員工，竟一偷再偷，踐踏老闆信任，這下不僅丟了飯碗，後續恐怕還得面臨法律責任。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：「鬼金棒拉麵」內鬼騙客投幣機故障 收現金進口袋兩年A走50萬營業額 更多民視新聞報導疑與司機起衝突 替代役男被丟包快速道路遭4車輾斃保母劉姓姐妹虐死「剴剴」案 二審27日宣判罷王美惠連署涉造假 國民黨嘉義市黨部11人被起訴民視影音 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
海洛因暗語「81砲戰」曝光！監聽錄音反成救命稻草 賣家翻盤無罪釋放
彰化警方查緝毒品，在監聽的過程中聽到陳男向賣家說到「我要81砲戰」暗語，認定是毒品交易，逮捕陳男和賣家，陳男證稱是「8分之一錢的海洛因」，賣家否認販毒，仍被檢方起訴。該案進入彰化地院審理，法官擴大分析「我要81砲戰」的語意脈絡，發現「81砲戰」確是海洛因沒錯，但賣家並無意賣海洛因給陳男，因此判賣家無自由時報 ・ 29 分鐘前 ・ 發表留言
2026彰化桐花祭亮點 韓國塗鴉秀帶來國際級藝術饗宴
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】「2026彰化桐花祭」彰化縣政府特別邀請韓國Pentatonic有限公司帶互傳媒 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
警開違停罰單卻寫「民眾檢舉」 彰化警認疏失寄更正通知
彰化有民眾在校門口違停，遭員警到場舉發，事後開單卻誤植為民眾檢舉，結果被放上網路質疑是烏龍罰單。警方證實為行政疏失，已經寄出更正通知書，由於其他舉證內容與時間都正確，違規駕駛仍須在期限內繳交罰款。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
退化性關節炎與高齡患者福音 新一代全流程膝關節手術機器人治療新趨勢
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】70 歲的金先生（化名）因長年膝蓋退化導致關節嚴重變形，近一年疼痛頻率增加、行走困難，甚至無法陪伴孫子散步。就醫後被診斷為嚴重退化性膝關節炎，韓國中央大學光明醫院骨科主任朴勇範教授評估後發現金先生本身退化問題加上多年累積的變形，使膝蓋結構與力線和一般人差異極大，若以傳統手術進行需高度仰賴醫師經驗，在手術視野有限的情況下判斷骨切角度與韌帶張力，難以完全達到個別化的自然膝關節軌跡；因此，他建議改採用全流程膝關節手術機器人進行個人化動態對位手術，透過高精準 CT 建模與客製化手術模擬的輔助，再搭配術中即時回饋，金先生的手術順利完成，術後迅速恢復行走能力，保有生活品質。 每個人的膝蓋都不同 手術模式客製化 朴勇範教授表示，傳統手術以機械對線為主，將膝蓋調整到一條理想直線，但這不一定符合每位患者先天的膝蓋軸線，也可能影響術後活動感受。他強調：「每個人的膝蓋都不相同，我們不該用相同的標準來對待所有患者。」 隨著科技進步與臨床證據累積，全膝關節置換術（Total Knee Arthroplasty, TKA）臨床應用，逐漸成為主流手術模式之一。根據 American J健康醫療網 ・ 36 分鐘前 ・ 發表留言
花蓮1400元「8連碰」獨得6.92億！單身男應對老闆罵「沒差我有頭獎靠」
財神爺降臨花蓮！一名40歲單身未婚的陽光男孩在台北上班，只是開車去花蓮玩，買伴手禮買到身上剩下2000元，抱著一顆想把剩下的錢花掉的心情，花 1400 元，就抱走高達 6.91 億元的大樂透頭獎，寫下近 5 年來最高獎金紀錄，還一口氣包辦參獎、伍獎，總計6.92億元。沒想到這一順手之舉，竟讓他身價暴漲。中獎後他雖興奮到失眠暴瘦2公斤，但上班面對老闆刁難，不僅沒離職，還在心中默念「我有頭獎可以靠」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 7則留言
Lulu出嫁整排小黃「護花」排場超大！陳漢典上岳父車秒跳表 迎娶完成收據為證
藝人LuLu與陳漢典於今（25日）舉行婚禮，在一整排的迎娶車隊中，最吸引眾人目光的不是千萬名車，而是一整排台灣大車隊計程車。主禮車上的大咖駕駛，正是LuLu的父親，擔任職業駕駛的黃路大哥，今日他換上筆挺西裝，在女兒大喜之日親手掌舵最重要的一趟「護花任務」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言