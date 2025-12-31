省話女王！台中跨年迎新 盧秀燕「馬麻愛你」再創致詞最短紀錄

「2026台中最強跨年夜」在31日晚間6點於水湳中央公園登場，稍早在台中市長盧秀燕帶領下，一起倒數度過2025年。盧秀燕去年致詞僅用6字，今年更是發揮「省話女王」功力，致詞縮短到4字「馬麻愛你」。

台中市長盧秀燕在跨年倒數致詞時僅說4字「馬麻愛你」再創最短紀錄。（圖／台中市政府）

31日晚間11點55分左右，盧秀燕率領市府一級主管上台，包括立委楊瓊瓔也陪同，準備與現場民眾一起倒數。去年盧秀燕創下史上最短致詞紀錄，以6字「台中『蛇』麼都讚」迎接蛇年！今年更是再上層樓，以「馬麻愛你」4個字迎接馬年後倒數迎新，搭配長達180秒煙火施放，與台中市民共同迎接新年到來。

今年跨年舞台星光熠熠，蕭敬騰、盧廣仲、告五人、動力火車、TRASH、麋先生 MIXER等人氣藝人輪番登台，跨世代、跨曲風的精彩演出讓現場氣氛一波比一波高；新聞局長欒治誼表示，今年跨年晚會在卡司、舞台與整體規劃全面升級，同時也將安全列為首要任務，希望讓市民與來自各地的朋友，都能在安心無虞的環境中，留下最難忘的跨年回憶。

台中跨年晚會邀請16組藝人表演。（圖／台中市政府）

為確保活動安全，市府出動警民人力約800人投入維安與疏導，現場部署4隻警犬執行偵防工作，包括2隻偵爆犬及2隻緝毒犬，加強場內外安全巡查；現場實施入場安檢，由警察局全程戒護，並由保安大隊警力進駐，防止任何可能影響公共安全的情事發生。

