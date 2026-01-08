省話一哥救股價1》不忍了！砸鉅資買庫藏股 林恩平：大立光被看扁了

去（2025）年底，大立光董事會通過史上第2次庫藏股計畫，買回金額上限高達1,796億元，震撼市場。一向顯少談股價的大立光董事長林恩平，這回罕見跳上火線，直指公司被嚴重低估。

此次，大立光實施庫藏股計畫，預計買回2,670張自家股票，價格區間落在1,600至3,200元，規模刷新公司紀錄，也寫下台股史上最高金額上限。法人關注的不是「買不買」，而是「為什麼現在買股」。

林恩平情緒流露 用行動挺公司價值

面對法人提問，林恩平不迴避，也不轉彎。他直言，有一天看到大立光的本益比竟是光學族群中最低，「但大立光不至於是最差的光學廠」，因此決定出手買回股票。

林恩平談到股價，難得露出堅定的語氣，幾乎是將庫藏股計畫，定調為一場估值「宣示」，不是短線護盤操作。

值得注意的是，林恩平並未替未來營運描繪樂觀藍圖。他坦言，第一季仍是傳統淡季，營收將逐月下滑，毛利率也受到存貨報廢與少量多樣機種影響。

當法人追問什麼樣的本益比才算合理，他依舊省話回應：「不應該是最低的。」至於是否還有下一波庫藏股？林恩平僅以「以後再說」帶過。

在手機市場雜音不斷的背景下，這次庫藏股更像林恩平對市場的一次表態。對投資人而言，這是一場關於「被看扁」的反擊，也是林恩平少見的情緒流露。