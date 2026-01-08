省話一哥救股價2》聯手台積電攻CPO？大立光董座冷回一句話

近期市場盛傳，大立光已針對CPO（共封裝光學模組）應用開發準直光學元件，相關產品已送樣台積電，並在新廠預留產線空間。由於CPO被視為AI伺服器高速傳輸的重要關鍵，讓這項傳聞成為8日法說會的焦點。

法人在法說會上直球提問，試圖從大立光董事長林恩平口中撬出更多線索，拼湊大立光是否已正式切入CPO、是否評估擴產或新設產線。

研發無所不包 但成功再說

林恩平的回應一如外界熟悉的「省話一哥」，僅表示大立光的研發工作「無所不包」，舉凡與光學相關都會投入研究，但話鋒一轉又強調，研究不代表一定能轉成量產或形成實際業務。「成功再說。」這4個字成為這場法說會最被反覆解讀的一句話。

科技圈人士分析，CPO所需的光學元件，無論在精度、穩定性或長時間可靠度上，難度都遠高於手機鏡頭，並非「原本會做鏡頭就一定能跨進去。」林恩平也坦言，這類應用「比現在做的產品難很多，」不見得一定成功。

出乎意料，他的這句話，無疑是替市場降溫，卻也側面證實大立光有投入研究，市場傳聞並非空穴來風。

隨著手機市場進入傳統淡季，部分鏡頭升級又因記憶體成長上升而放緩之際，法人直言，CPO是否能成為下一條成長曲線，恐怕仍充滿變數，短期內的大立光營運主體仍高度依賴手機鏡頭本業。

不否認、不承諾，是林恩平一貫的策略。對投資人而言，這句「成功再說」，既是保守，也是伏筆。