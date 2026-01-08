省話一哥救股價3》iPhone摺疊手機何時上市？「鏡頭王」一句話藏伏筆

iPhone摺疊手機的上市時程，始終是科技圈最關注的懸念之一。身為蘋果（Apple）鏡頭核心供應商，大立光董事長林恩平被點名回應，他留下耐人尋味的伏筆。

林恩平：年底吧，但⋯

市場傳聞，蘋果首款摺疊手機，可能在2026年秋季發表會亮相。

林恩平坦言，大立光確實有做折疊手機相關鏡頭，（出貨）時間大約在年底。但他隨即補上一句關鍵前提：實際量產與放量，仍要看客戶銷售狀況。

是否代表蘋果首款摺疊手機的實際上市日期，不是外傳的2026年，落在2027年？林恩平不願再多說。

摺疊機鏡頭不是薄型鏡頭的延伸

他也指出，摺疊手機的鏡頭不一定追求極致薄型，規格與一般手機鏡頭差異有限。換言之，真正的變數不在技術，而在市場是否埋單。

大立光布局AI眼鏡、機器人

除了摺疊機，法人也關注大立光在AI眼鏡與機器人領域的布局。林恩平指出，這些新應用「都有在出貨」，AI眼鏡仍處於試量產階段，機器人視覺模組也已有實績，但量能都很小，對營收貢獻有限。

他形容，客戶態度正向，但需求仍屬初期，距離真正放量還有一段距離。

從摺疊手機到AI眼鏡、機器人，大立光沒有缺席新趨勢，林恩平的省話風格，反而透露最真實的訊號：大立光備好技術就等客戶和市場，也替市場留下一個必須耐心等待的空間。