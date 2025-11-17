省躬盃軟式少棒錦標賽錦標賽落幕 南市省躬國小奪冠
記者王勗／台南報導
二０二五台南市第四屆省躬盃軟式少棒錦標賽錦標賽歷經四日賽程對決，匯聚八縣市廿五支少棒隊勁旅對抗，十七日在灣裡省躬棒球場辦理閉幕頒獎典禮，南市省躬國小於本屆賽事中勇奪冠軍，南市府體育局長陳良乾也特別肯定台南小將優異表現，也期許學子持續精進、揮棒築夢。
台南市第四屆省躬盃軟式少棒錦標賽錦標賽自本月十四日至十七日於南市五處棒球場同步舉行，全國各縣市少棒均同場競技、以球會友，參賽隊伍包括台南、台北、新北、彰化、嘉義、高雄、金門等地，共計廿五支隊伍共同競技。歷經四天精彩對決，最終由南市省躬國小奪冠，高市鼓山國小榮獲亞軍，高市鼓岩國小及彰縣忠孝國小分別拿下季軍與殿軍殊榮。
市長黃偉哲表示，省躬盃是基層棒球培育與深化三級棒球動能的重要體現，透過學校用心籌辦賽事與體育局努力推展棒球體育，選手得以於安全性高的環境下累積比賽經驗，強化技術並培養心理素質。南市府特別感謝教練、裁判、志工以及家長於賽事期間的無私付出，南市府也將持續推動三級棒球向下扎根，讓更多孩子能盡情在棒球場上大放異彩。
南市體育局指出，省躬盃不僅是競賽盛事，更是落實「全民運動」與「基層體育扎根」的重要舞台，體育局將持續厚植基層棒球運動量能，推動教練研習機制與優化場地資源，盼能讓更多年輕選手參與賽事，為我棒球體育奠定穩實基礎。
體育局長陳良乾十七日也到場為選手頒發各獎項，肯定每位選手的優異表現與努力，同時也對所有獲獎球隊表示熱烈祝賀。期待學子未來持續參與各項盃賽、一同揮棒築夢。
