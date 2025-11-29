省錢不成反卡關！她訂中國籍航空機票遭拒登機 理由曝光一票人驚訝

網友透露妹妹訂中國籍航空班機，轉機時卻因缺少台胞證而遭拒絕登機。（示意圖，Pixabay）

一位女網友在社群平台分享自家妹妹的糗事， 精打細算訂了某家中國籍航空的機票，需要在芬蘭轉機。萬萬沒想到，就在準備登機時，卻因為沒有台胞證而被拒之門外，無法順利搭上飛機。這次事件讓原PO超傻眼，意外得知登機冷知識。

這名網友在Threads發文表示，她的妹妹訂了某中國籍航空公司的機票，打算從英國返回台灣，結果在中途轉機的芬蘭機場被攔了下來，理由竟是因為她缺乏台胞證而無法登機，這讓不少人都大感意外，普遍都不知道這個登機資訊。

這起登機意外引起許多網友熱議，有人指出這是搭機常識：「這個是很重要的旅行知識，就像在美國轉機要有ESTA或簽證一樣，規劃轉機行程時一定要考慮到這些眉角。」部分網友則認為出門在外為了避免麻煩，最好不要選擇中國的航空，也不要經過中國任何城市中轉：「我只要看中國的航空都不搭，再便宜我都不買，第一是容易誤點，第二也是這原因。」

另外也有過來人分享自己類似的窘境：「當時買機票去英國要在廈門轉機，機票上面根本沒有說要有台胞證，而且是登機時才被告知，我只能再買一張機票」「可能是她買的機票需要入境中國到航空公司櫃檯辦理登機吧，我去年從桃園到德國，上海轉機，去回都沒台胞證都沒問題」。

事實上，海峽交流基金會早已對此提出提醒，無論是從海外途經中國大陸機場返回台灣，抑或是從台灣啟程經大陸轉赴第三國，台灣民眾皆須備妥有效期限內的「台胞證」。2024年也曾發生過著名類似事件，羽球男雙選手「麟洋配」的李洋父親李峻淯為了親身前往巴黎奧運為兒子打氣，當時他為了省旅費，特別訂了需要在中國轉機的班機，卻卡在台胞證與機票的問題而無法順利搭乘，最後李峻淯毅然決然刷了9萬多元的再買一張來回機票，才成功飛抵法國替兒子助威。

萬一沒帶有效的台胞證，雖然可以拿著台灣的身分文件（像是身分證、戶籍謄本或護照），在中國特定機場相關單位辦理單次臨時台胞證來通關，可是仍有被拒絕登機的風險。如果已經飛到中國機場，卻缺乏台胞證和任何能證明台灣身份的文件，更可能被依規定原機遣返。如果對中國機場轉機有任何疑問，可撥打海基會的緊急服務專線02-2533-9995尋求協助。

